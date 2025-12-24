النصر ضد الزوراء بدوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يستقبل النصر السعودي نظيره الزوراء العراقي مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026.

يحتل النصر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة وسبق أن ضمن التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.

في المقابل، يخوض الزوراء المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية تؤهله لمرافقة الفريق السعودي.

موعد مباراة النصر والزوراء

تقام المباراة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية والعراق وقطر، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء

beIN Sports 1HD

قناة الرابعة العراقية

الكأس

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

التشكيل المتوقع للنصر ضد الزوراء

بينتو – سلطان الغنام – إنييغو مارتينيز – محمد سيماكان – أيمن يحيى – ويسلي – مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – أنجيلو غابرييل – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس.

تشكيل الزوراء المتوقع أمام النصر