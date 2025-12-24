شاهد.. لاعبو مانشستر سيتي يختارون أفضل لاعب أفريقي

كشف عدد من نجوم نادي مانشستر الإنجليزي عن اختياراتهم الشخصية لأفضل لاعب في أفريقيا بين مجموعة من الاختيارات التي طُرحت عليهم.

وفي فيديو نشره النادي السماوي على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، ويبدو أنه صُور قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا في المغرب، كشف كل من الجزائري ريان آيت نوري والمصري عمر مرموش والفرنسي ريان شرقي عن اللاعب المفضّل لديهم.

ومن قائمة طويلة من الاختيارات استقر رأي الثلاثي على اختيار لاعبين اثنين سبق لهما تمثيل نادي مانشستر سيتي.

1- ريان آيت نوري: يايا توري الأفضل

الجزائري ريان آيت نوري، المتنقل إلى صفوف نادي السيتي منذ شهر يونيو 2025، في صفقة قالت وسائل إعلام بريطانية إن السيتيزن دفع فيها نحو 33.7 مليون جنيه إسترليني (45.69 مليون دولار) لضم اللاعب (24 عاما)، وقع اختياره على متوسط الميدان العاجي يايا توري الذي انتقل إلى النادي عام 2010.

وخلال فترة وجود "يايا توريه" مع "مانشستر سيتي"، تُوج النادي بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومرتين بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرة واحدة ومثلها بلقب الدرع الخيرية.

وفي عام 2018 وبعد أن قضى 8 سنوات مع الفريق، رحل "يايا توريه" عن "مانشستر سيتي" الذي كان يتمنى أن يعتزل بقميصه.

ويعتبر يايا توريه الأكثر تتويجا بالجائزة بـ4 مرات بالتساوي مع الكاميروني صامويل إيتو، لكن توريه هو اللاعب الوحيد الذي نجح في الفوز بها 4 مرات متتالية بين 2011 و2014.

2- عمر مرموش يصوّت للفيل دروغبا

الفرعون المصري عمر مرموش الذي تعاقد معه مانشستر سيتي الإنجليزي مطلع العام 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد حتى عام 2029، وبصفقة تقدر بـ72.6 مليون دولار إلى جانب 5.1 ملايين إضافات محتملة، انتهت سلسلة اختياراته على العاجي ديدي دروغبا الذي مثّل لفترة طويلة ألوان الغريم نادي تشلسي الإنجليزي.

وكان دروغبا اختير أفضل لاعب أفريقي في 2006 و2009، ونال لقب هداف الدوري الإنجليزي في 2007 و2010، وحمل ألوان المنتخب الإيفواري بين 2002 و2014، وكانت آخر مشاركاته معه في مونديال البرازيل 2014 بعد مونديالي ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010.

3- ريان شرقي: رياض محرز في درجة مختلفة

أما الفرنسي ريان شرقي الذي تعاقد معه السيتي في شهر يونيو قادما من نادي ليون الفرنسي في عقد يمتد لـ5 أعوام في صفقة بلغت "42.5 مليون يورو، منها 6 ملايين يورو كمكافآت، وقد تضاف إليها حصة تقاسم أرباح بنسبة 15% من أي مكاسب رأسمالية مستقبلية"، فقد اختار النجم السابق لمانشستر سيتي رياض محرز.

وقال شرقي إن محرز يتمتع بجودة فنية عالية جدا تتفوق على نظرائه الأفارقة، واستمرت مسيرة ساحر العرب بقميص السماوي لمدة خمس سنوات، حصد محرز خلالها 11 لقبا، بينها 4 ألقاب دوري أعوام 2019 و2020 و2021 و2023 وهو موسمه الأخير الذي شهد التتويج بالثلاثية التاريخية.

لماذا تم تجاهل محمد صلاح؟

الطريف أن عمليات الاختيار والمقارنات التي أوردها موقع السيتي هو تفادي ذكر النجم المصري محمد صلاح، ويبدو أن الأمر مرتبط بكون صلاح ما زال يلعب حاليا في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى أنه يلعب لصالح ليفربول الذي يخوض في السنوات الأخيرة صراعا محتدما مع السيتي على حصد الألقاب.