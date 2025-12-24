أعلى 7 لاعبين أجرا في كأس أمم أفريقيا 2025

تتزين ملاعب كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب بكوكبة من النجوم الكبار الذين يعول عليهم في قيادة منتخباتهم إلى منصة التتويج.

يعد هؤلاء النجوم من بين الأعلى أجرا في العالم وفي البطولة القارية.

ويتصدر الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي القائمة.

واستنادا إلى بيانات شركة "كابولوجي"، إليكم قائمة بأعلى 7 لاعبين أفارقة أجرا يشاركون في كأس الأمم الأفريقية 2025:

1- الجزائري رياض محرز (مليون و15 ألف يورو أسبوعيا)

على الرغم من أن محرز لم يعد في أوج عطائه، إلا أنه يتقاضى حاليا أعلى عقد في مسيرته مع النادي الأهلي.

بعد رحيله عن مانشستر سيتي عام 2023، وقّع عقدا لمدة 4 سنوات مع النادي السعودي، براتب ضخم قدره مليون و15 ألف يورو أسبوعيا.

2- السنغالي ساديو ماني (778 ألف يورو أسبوعيا)

على غرار محرز، غادر ماني ليفربول عام 2023 لينتقل إلى الدوري السعودي.

مع أنه يتقاضى أقل من ربع راتب كريستيانو رونالدو الأسبوعي في نادي النصر، لكنه لا يزال يتقاضى راتبا مجزئا من النادي السعودي.

3- السنغالي خاليدو كوليبالي (675 ألف يورو أسبوعيا)

يلعب كوليبالي مع نادي الهلال، ويتقاضى راتبا مذهلا قدره 675 ألف يورو أسبوعيا. وهذا يجعله ثالث أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا، وأعلى المدافعين أجرا في العالم بلا منازع.

كان اللاعب البالغ من العمر 34 عاما ضمن تشكيلة منتخب السنغال الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2021، ويأمل في إضافة المزيد من الألقاب إلى رصيده هذا العام.

4- المصري محمد صلاح (458 ألف يورو أسبوعيا)

على الرغم من أن عقد المهاجم المصري مع ليفربول لا يزال ساريا حتى عام 2027، فإنه يبقى من غير المؤكد ما إذا كان سيكمل عقده أم لا.

تتزايد اهتمامات الأندية السعودية به، وهي بلا شك مستعدة لدفع 4 أضعاف راتبه الحالي.

5- النيجيري فيكتور أوسيمين (364 ألف يورو أسبوعيا)

قضى المهاجم النيجيري الموسم الماضي معارا إلى غلطة سراي التركي، وسجل 37 هدفا قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في الصيف.

يرتبط الآن بعقد حتى عام 2029، ويُقال إنه يتقاضى 364 ألف يورو أسبوعيا مما يجعله خامس أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا في العالم.

6- المغربي أشرف حكيمي (265 ألف يورو أسبوعيا)

يعتبر حكيمي حاليا ثالث أعلى اللاعبين أجرا في باريس سان جيرمان، بعد عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا.

إذا أراد المنتخب المغربي الفوز بكأس الأمم الأفريقية، فسيكون له دور محوري بلا شك.

7- السنغالي إدوارد ميندي (233 ألف يورو أسبوعيا)

يختتم القائمة حارس مرمى تشلسي السابق، ميندي، الذي يتقاضى حاليا ما يزيد قليلا عن 233 ألف يورو أسبوعيا مع الأهلي السعودي.

يُعدّ حارس المرمى السنغالي الأعلى أجرا بين حراس المرمى الأفارقة في البطولة، إذ يتقاضى راتبا أعلى بقليل من راتب ياسين بونو المغربي حارس الهلال السعودي.