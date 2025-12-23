هكذا تفاعل هالاند مع تألق صلاح ومرموش بفوز مصر على زيمبابوي

تفاعل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي مع فوز المنتخب المصري على نظيره زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما هنأ الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح لاعبي الستي وليفربول تواليا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقاد مرموش وصلاح أمس الاثنين منتخب مصر لانتصار شاق على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب أدرار بأغادير لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا، إذ سجل الأول هدف التعادل بينما أحرز الثاني هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

هالاند يتفاعل مع تألق صلاح ومرموش

وبعد المباراة نشر صلاح عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة له مع زميله مرموش، ردّ عليها هالاند بكلمتين، إذ كتب هداف السيتي على الصورة "سلام يا شباب".

وفي الوقت نفسه دعم هالاند مرموش زميله في مانشستر، علما بأن الأول سجل هدف التعادل وحصد جائزة رجل المباراة.

ونشر مرموش صورة له عبر حسابه في "إنستغرام" وهو يحتفل بالهدف، فعلّق عليها هالاند "عمرررر"، مع قلب أزرق.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته الثانية في البطولة، يوم الجمعة المقبل حين يواجه نظيره الجنوب أفريقي على ملعب أدرار أيضا، عند الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

وكان صلاح قد أبدى احترامه لهالاند في مناسبة سابقة، إذ قال في مقابلة مع قناة "سكاي سبورت" بنسختها الألمانية عندما سئل عن المقارنة المتكررة بينهما "أنا أحترمه كثيرا. ربما تحدثنا مرة واحدة فقط".

وعن المنافسة بينهما في تسجيل الأهداف، يرى صلاح أن هذه المهّمة تعد سهلة لهالاند كونه يلعب في مركز رأس الحربة.

وأوضح "أتمنى له كل التوفيق، لكن الأمور أسهل بالنسبة له لأنه يلعب كمهاجم صريح. تحقيق مثل هذا المعدل التهديفي كجناح أمر صعب جدا، وأي جناح سيؤكد لك ذلك. لهذا أرى الأمور بشكل مختلف بيننا، لأنه مهاجم وأنا جناح".