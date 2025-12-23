الكاميرون ضد الغابون بكأس أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يلتقي منتخب الكاميرون نظيره الغابوني مساء الأربعاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

ويلعب الكاميرون في المجموعة السادسة إلى جانب الغابون وكوت ديفوار وموزمبيق.

ويتطلع منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز في هذه المباراة قبل مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية ثم يلتقي مع موزمبيق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الحكم الدولي المصري، أمين عمر لإدارة مباراة الكاميرون والغابون.

موعد مباراة الكاميرون ضد الغابون في كأس أمم أفريقيا

تقام المباراة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب أدرار في أغادير.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة (21:00) بتوقيت المغرب والجزائر، العاشرة (22:00) بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون والغابون

beIN Sports Max 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وضع حساس للكاميرون

يُعدّ وضع منتخب الكاميرون حساسًا للغاية مع اقتراب هذه البطولة. فقبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة، أقال رئيس الاتحاد، صامويل إيتو، المدرب مارك بريس بشكل مفاجئ، وعيّن ديفيد باجو مدربًا للمنتخب الوطني. وقد أدّى هذا التغيير المفاجئ إلى حالة من عدم الاستقرار لدى "الأسود غير المروضة"، مما يُعيق الاستعداد الهادئ للبطولة.

يأتي هذا الاضطراب في ظلّ نتائج متباينة على أرض الملعب. فقد فشل منتخب الكاميرون مؤخرًا في التأهل لكأس العالم، بعد خسارته في نصف نهائي الملحق أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-0). خلال التصفيات.

في المقابل، لن يشارك منتخب الغابون أيضا في كأس العالم القادمة. فقد حلّ ثانيا في مجموعته بالتصفيات خلف ساحل العاج، وخرج منتخب النمور من الدور نصف النهائي على يد نيجيريا (4-1) الشهر الماضي.

ويعتبر هذا الأمر مخيبا للآمال بالنسبة لفريق قدّم أداءً مميزا خلال التصفيات.

إعلان

ويدخل منتخب الغابون اللقاء بروح قتالية عالية، معتمدًا على المهارات الفردية والتنظيم الدفاعي. المنتخب يسعى لكسر التفوق التاريخي للكاميرون، والخروج بنتيجة إيجابية تعزز ثقته في بقية مباريات المجموعة.

ويقود الغابون في هذه البطولة بيير إيمريك أوباميانغ الذي يُعدّ قوة هجومية ضاربة إلى جانب لاعب سانت إتيان السابق دينيس بوانغا إلا أن أوباميانغ أُصيب خلال مباراة أولمبيك مارسيليا وموناكو، وسيغيب عن هذه المباراة، ما يُمثل ضربة قوية لمنتخب الغابون.

غيابات مؤثرة

تتميز تشكيلة المنتخب الكاميروني التي أعلنها ديفيد باجو بغياب العديد من اللاعبين الأساسيين. حيث لم يتم استدعاء القائد الأسطوري فينسنت أبو بكر ولا الحارس أندريه أونانا وفي الدفاع، يغيب أيضًا كل من جان-شارل كاستيليتو ونيكولاس نغادو-نغادجوي.

إضافة إلى هذه الغيابات، عانى المنتخب الكاميروني من إصابات مؤثرة، من بينها غياب لاعب الوسط فرانك أنغيسا والمهاجم إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ.

التشكيلة المتوقعة للكاميرون أمام الغابون

إباسي – تشامادو، ووه، تولو، يونغوا – باسوجوج، إيبونغ، باليبا، إيونغ – مبويمو، مغري.

التشكيلة المتوقعة للغابون أمام الكاميرون

مبابا – بوكو، إيكويلي-مانغا، أبيندانغويي، أ. أويونو – ندونغ، ليمينا، إيكومييه – أوبيندا، بوانغا، أليفيينا.