ماذا جرى بين ثنائي المغرب أكرد ومزراوي بمباراة جزر القمر؟

نفى الثنائي نصير مزراوي ونايف أكرد، نجما منتخب المغرب وجود أي أزمة بينهما، بعد اللقطة المثيرة للجدل التي جمعتهما في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم التي يستضيفها المغرب.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال مباراة المغرب وجزر القمر، بدا فيها مزراوي لاعب مانشستر يونايتد وكأنه يتعارك مع زميله أكرد لاعب ريال سوسيداد، الأمر الذي فتح باب التأويلات والتفسيرات على مصراعيه حول طبيعة الموقف داخل المستطيل الأخضر.

وفي اللقطة ظهر مزراوي غاضبا وهو ممسك بقميص أكرد، بعد أن كاد الأخير يتسبب بهدف لجزر القمر في مرمى المغرب.

ولم يكن رد أكرد على مزراوي أقل حدة فقد دفعه بقوة، ومن حسن الحظ فقد تدخل جواد الياميق وياسين بونو بسرعة لتهدئة الأجواء، لكن ذلك أثار حالة من القلق بين الجماهير المغربية حول طبيعة العلاقة بين اللاعبين داخل المنتخب.

وكان مزراوي أول من وضع حدا لأي تفسير مغلوط، حين نشر صورة ذلك الموقف عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بإنستغرام.

ووفق تقارير مغربية فإن هذا الموقف من مزراوي يأتي "كرسالة غير مباشرة تؤكد على أن اللقطة كانت عفوية، ولا تحمل أي دلالات سلبية أو توتر بين اللاعبين".

من جهته أعاد أكرد نشر الصورة نفسها، وأرفقها بتعليق ساخر أنهى فيه الجدل وأغلق الباب تماما حول أي تفسير آخر.

وكتب أكرد موجّها كلامه للجماهير المغربية "نأمل في المرة القادمة أن يُسمح للحكم وحده بإطلاق الصافرة، وألا تُدخلوا معكم الصفارات إلى الملعب، حتى لا نتشاجر أنا والحاج مزراوي".

يُذكر أن منتخب المغرب -مستضيف البطولة- نجح في تحقيق فوز صعب على جزر القمر في افتتاح النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية بنتيجة 2-صفر، في المباراة التي جرت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ومن المقرر أن يواجه "أسود الأطلس" نظيرهم المالي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، وذلك الجمعة المقبل عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 21:00 بتوقيت المغرب.