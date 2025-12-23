لامين جمال هدف للعنصرية بعد استبعاده من منتخب إسبانيا

كشف المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب أن موهبة برشلونة لامين جمال شكل هدفا رئيسا لرسائل الكراهية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد استبعاده من المنتخب الإسباني لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى رسائل الكراهية ضده شكلت 6% من إجمالي رسائل العنصرية التي تم رصدها.

ووفقا للمرصد الإسباني (أوبرأكس)، شكّل لامين جمال، 6% من إجمالي رسائل الكراهية المتعلقة بالرياضة والمنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

هدفا للعنصرية مجددا

ووفقا للتقرير عاد لامين جمال ليكون الهدف الرئيسي لهذه الهجمات في عالم الرياضة بعد استبعاده من المنتخب الإسباني في 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد خضوعه "لإجراء علاجي بالترددات الراديوية لعلاج آلام في منطقة العانة" بدون علم الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

عقب ذلك، انتشرت رسائل تُشبّه مهاجم برشلونة بالحيوانات.

وبحسب النشرة الشهرية للمرصد بلغ إجمالي عدد الرسائل العنصرية أو المعادية للأجانب المسجلة على وسائل التواصل الاجتماعي 779 ألفا و198 رسالة، منها 39 و54 رسالة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وخلال هذه الفترة، أزالت المنصات 51% من المحتوى التحريضي المكتشف، مسجلةً بذلك أعلى معدل إزالة في الشهر، متجاوزة شهر يوليو/تموز الذي شهد ارتفاعا حادا في الأرقام على خلفية أحداث توري باتشيكو.

وشهدت بلدة توري باتشيكو الإسبانية توترا كبيرا عقب اشتباكات استمرت 4 أيام بين مهاجرين مغاربة ومجموعات يمينية متطرفة.

سكان شمال أفريقيا

واستهدف 76% من الرسائل المُعبر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا من شمال أفريقيا، بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق. وحرضت 13% من هذه الرسائل على طرد المهاجرين.