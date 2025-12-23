هذا المدافع من المواهب الشابة الواعدة بكأس أفريقيا

سلّط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمي الضوء على المدافع الجنوب أفريقي تايلون سميث، ورشحه ليكون ضمن المواهب الشابة التي ستلمع في كأس أمم أفريقيا، حيث ستتجه أنظار العالم إلى أفضل نجوم القارة الصاعدين.

ويستعد جيل جديد من المواهب الأفريقية للظهور على الساحة الرياضية مع تزايد المتابعة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول إلى 18 يناير/كانون الثاني.

وقال "كاف" إن سميث الذي ترشح لجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا هذا العام، قدم أداء مميزا مما يجعله أحد أكثر المواهب الدفاعية الشابة الواعدة في القارة السمراء.

وأشار إلى أن سميث توهج في تتويج منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما التي أقيمت في وقت سابق هذا العام في مصر.

وفي أعقاب التتويج القاري، انتقل سميث بطموحاته إلى القارة الأوروبية بانضمامه إلى نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، مما أثقل قدراته الفنية بعدما فرض عليه إيقاع اللعب السريع والمهام التكتيكية الإضافية المميزة للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وينتظر المدافع الجنوب أفريقي تحديا من نوع آخر بمشاركته في كأس أمم أفريقيا وسط حشد جماهيري أكبر في المدرجات ومستويات فنية أعلى وسط نخبة من نجوم كرة القدم.

وسيتعين على اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بذل جهد مضاعف لنيل ثقة البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، الذي بنى فريقا قويا على مدار أكثر من 4 سنوات، وحقق الميدالية البرونزية في النسخة الماضية التي أقيمت بكوت ديفوار أوائل عام 2025.

ويلعب منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الثانية، وسيبدأ مشواره بمواجهة أنغولا، غدا الاثنين، بينما يلتقي منتخب مصر الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 مرات أمام زيمبابوي في إطار المجموعة ذاتها.