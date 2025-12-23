كأس أفريقيا.. الكونغو الديمقراطية تهزم بنين

اكتفى منتخب ‍جمهورية الكونغو ‍الديمقراطية بالفوز 1-0 على بنين بعد أدائه القوي في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وسجل ثيو بونجوندا الهدف الوحيد في الدقيقة ⁠16، عندما ترك تمريرة طويلة من الدفاع ترتد ثم بادر بالتسديد ​مباشرة في الشباك مستغلا تردد دفاع بنين.

وسنحت له فرصة تسجيل ‍هدف ثانٍ بعد 13 دقيقة، عندما سدد الكرة نحو زاوية المرمى، لكن المدافع أوليفييه فيردون اعترض مسارها.

وظن منتخب الكونغو الديمقراطية، بطل القارة مرتين، أنه ‍سجل الهدف الثاني ⁠بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما لعب سيدريك باكامبو ضربة رأس إلى داخل الشباك، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة مطولة لتقنية الفيديو المساعد للحكم بداعي التسلل.

كما حصل باكامبو على فرصة التسجيل في منتصف الشوط الثاني بعد انطلاقة من المنتصف، لكن تسديدته انحرفت إلى ركنية.

وحصل منتخب ​بنين على ركلة حرة في الدقيقة 67 ‌سددها تاميمو أورو بعيدا عن المرمى، لكنه التزم الدفاع طوال أغلب فترات المباراة لكنه كاد أن يدرك التعادل من هجمة مرتدة في الدقيقة الأخيرة عن طريق أييجون توسين ‌لكن ليونيل مباسي حارس مرمى الكونغو تمكن من إبعاد الكرة.

ويشارك منتخب بنين للمرة الخامسة في ‌البطولة، لكنه لم يحقق أي فوز حتى ⁠الآن، إذ تعادل في 5 مباريات وخسر 10 مرات منذ ظهوره الأول في عام 2004.

ويخوض منتخب الكونغو الديمقراطية البطولة بعد فوزه في الملحق الأفريقي ضمن تصفيات كأس العالم ‌في المغرب الشهر الماضي، ليشارك في الملحق العالمي في المكسيك في مارس/آذار.

وتستمر منافسات كأس الأمم اليوم الثلاثاء بمواجهة منتخبي السنغال وبوتسوانا ‍في طنجة في ثاني مباريات المجموعة الرابعة، تليها مباراتا المجموعة الثالثة بين نيجيريا وتنزانيا في فاس وتونس وأوغندا في الرباط.