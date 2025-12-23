شاهد.. خطأ غريب لمخرج مباراة مصر وزيمبابوي بكأس أفريقيا

شهدت مباراة مصر وزيمبابوي في النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية هفوة إخراجية أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثناء عزف النشيد الوطني لمصر، ركّزت عدسات البث المباشر الصورة على لاعبي زيمبابوي، وهي لقطة بُثت على الهواء مباشرة دون أن ينتبه لها المصوّر والمخرج على حد سواء.

واستمرت الصورة لأكثر من 20 ثانية على الشاشة، تحوّلت بعدها إلى جماهير زيمبابوي القليلة الحاضرة بالمدرجات، دون أن تذهب الكاميرا للاعبي المنتخب المصري.

وتحولت هذه اللقطة إلى مادة دسمة للنقاش بين الجماهير المصرية خاصة والعربية عامة، الذين تفاعلوا معها بسخرية وانتقادات كبيرة.

وكتب أحد المتابعين "خطأ كارثي من المخرج والمصور. نشيد مصر (بلادي) يُعزف أثناء تصوير لاعبين منتخب زيمبابوي".

ونشر آخر "مخرج المباراة يركز الكاميرا واللقطات كلها على لاعبي زيمبابوي أثناء عزف النشيد الوطني المصري، يا سلام على الإخراج الدقيق!".

وفي المباراة، قلب المنتخب المصري تأخره بهدف أمام زيمبابوي إلى فوز شاق 2-1 في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس أمم أفريقيا، التي جرت على ملعب أدرار بأغادير لحساب المجموعة الثانية.

ويقابل منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي ضمن الجولة الثانية، يوم الجمعة المقبل على نفس الملعب عند الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 17:00 بتوقيت القاهرة، في مباراة سيقطع الفائز فيها شوطا كبيرا للغاية نحو التأهل إلى ثمن النهائي.