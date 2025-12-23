رياض محرز: والدتي مغربية وسأرد على الانتقادات في الملعب

أكد رياض محرز قائد المنتخب الجزائري أن الانطلاقة القوية ستكون مفتاح النجاح في كأس الأمم الأفريقية في المغرب، مشددا على رغبة "الخضر" في طي صفحة الإخفاقات السابقة.

وأعرب نجم الأهلي السعودي عن ثقته في الجيل الحالي، معتبرا البطولة فرصة حقيقية لكتابة قصة جديدة وإظهار المستوى الحقيقي للمنتخب.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الجزائر‍ أمام السودان ضمن المجموعة الخامسة غدا الأربعاء، قال رياض محرز قائد الفريق "الانطلاقة الجيدة تبقى مفتاح النجاح في كأس الأمم الأفريقية. لم نكن على المستوى المطلوب في آخر نسختين من البطولة لكن الفرصة متاحة ​الآن للتعويض وفتح صفحة جديدة".

الانتقاد جزء من اللعبة

وعن الانتقادات ‌التي يتعرض لها وتشكك كل مرة في مردوده مع المنتخب الجزائري قال محرز "الانتقادات تبقى جزءا من كرة القدم سواء في الأندية الكبيرة ‌أو المنتخبات. أنا لا أهتم شخصيا بذلك بقدر ما يهمني ⁠العمل الجماعي من أجل مصلحة المنتخب. حاليا الأمور مشجعة والمجموعة الحالية رائعة لكن يجب إثبات ذلك في الملعب".

وأضاف قائد المنتخب الجزائري: "ما حدث في ‌السابق (في الكاميرون وساحل العاج) بالخروج من الدور الأول أصبح من الماضي، خاصة في ظل وجود جيل جديد مدعم ببعض اللاعبين أصحاب الخبرة… مباراة الغد فرصة حقيقية لكتابة قصة جديدة للمنتخب. هدفنا صنع الفارق وإظهار مستوانا الحقيقي".

وكان محرز أثار، الجدل في فترات سابقة بعد أن عانى من زيادة ملحوظة في وزنه عقب انضمامه إلى نادي الأهلي السعودي.

رياض محرز: والدتي مغربية

وفي رده على سؤال لصحفي مغربي عن شعوره باللعب في مسقط رأس والدته، قال جناح مانشستر سيتي السابق إنه سعيد بالوجود ‌في بلد شقيق.

وأوضح أن والده جزائري ووالدته مغربية وهو ما يمنح المشاركة في هذه البطولة طابعا خاصا له.

وعلق محرز على قرار الاتحاد الأفريقي (الكاف) بإقامة البطولة كل 4 سنوات بدلا من عامين ‍قائلا "لم أفكر كثيرا في الأمر، ولم أكن حتى واثقا من المعلومة. لقد اعتدنا على خوض البطولة كل عامين، لكن هذا التغيير قد يجعل المنافسة أجمل".