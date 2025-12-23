رونالدو يشتري قصرين فاخرين في جزيرة معزولة

اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا رودريغيز، قصرين فاخرين في منتجع سياحي بجزيرة معزولة وسط البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أن القصرين الفاخرين لا يمكن الوصول إليهما إلا بقارب خاص أو طائرة مائية.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزتها الصحيفة: "البحر الأحمر مكان استثنائي حقا، أنا وجورجينا نرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الجزيرة منذ زيارتنا الأولى لها".

وأضاف مهاجم نادي النصر السعودي "إنها جزيرة تتميز بطبيعة ساحرة، ومكان نشعر فيه بالهدوء والسكينة".

وختم رونالدو "بإمكاننا الاستمتاع هنا مع العائلة بهذه الأجواء وسط خصوصية شديدة، في أي وقت نريده".