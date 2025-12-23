انطلقت منافسات النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني 2026، وسط توقعات بمنافسة قوية على اللقب القاري.

واستهل المنتخب المغربي مضيف البطولة بفوز مثير على جزر القمر بنتيجة 2-صفر، ونال نجمه إبراهيم دياز جائزة رجل المباراة بعد تألقه وتسجيله الهدف الأول في البطولة.

وفاز عمر مرموش بجائزة رجل مباراة مصر وزيمبابوي التي انتزع فيها المنتخب المصري فوزا صعبا 2-1 بعد تأخره في النتيجة، وخلال المواجهة سجل مرموش هدف التعادل، قبل أن يوقّع النجم محمد صلاح على هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

الفائزون بجائزة رجل المباراة في كأس أفريقيا 2025: