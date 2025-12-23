رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

الفائزون بجائزة رجل المباراة في كأس أفريقيا 2025

عمر مرموش رجل مباراة مصر وزيمبابوي كأس الأمم الإفريقية توتال إنرجيز 2025 تويتر
النجم المصري مرموش من الفائزين بجائزة رجل المباراة بكأس أفريقيا 2025 (مواقع التواصل)
Published On 23/12/2025
|
آخر تحديث: 16:37 (توقيت مكة)

حفظ

انطلقت منافسات النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني 2026، وسط توقعات بمنافسة قوية على اللقب القاري.

واستهل المنتخب المغربي مضيف البطولة بفوز مثير على جزر القمر بنتيجة 2-صفر، ونال نجمه إبراهيم دياز جائزة رجل المباراة بعد تألقه وتسجيله الهدف الأول في البطولة.

وفاز عمر مرموش بجائزة رجل مباراة مصر وزيمبابوي التي انتزع فيها المنتخب المصري فوزا صعبا 2-1 بعد تأخره في النتيجة، وخلال المواجهة سجل مرموش هدف التعادل، قبل أن يوقّع النجم محمد صلاح على هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

الفائزون بجائزة رجل المباراة في كأس أفريقيا 2025:

  • المغرب 2-0 جزر القمر (المغربي إبراهيم دياز).
  • مالي 1-1 زامبيا (المالي لاسين سينايكو).
  • جنوب أفريقيا 2-1 أنغولا (الجنوب أفريقي لايل فوستر).
  • مصر 2-1 زيمبابوي (المصري عمر مرموش).
المصدر: الجزيرة

إعلان