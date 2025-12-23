الفائزون بجائزة رجل المباراة في كأس أفريقيا 2025
آخر تحديث: 16:37 (توقيت مكة)
انطلقت منافسات النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني 2026، وسط توقعات بمنافسة قوية على اللقب القاري.
واستهل المنتخب المغربي مضيف البطولة بفوز مثير على جزر القمر بنتيجة 2-صفر، ونال نجمه إبراهيم دياز جائزة رجل المباراة بعد تألقه وتسجيله الهدف الأول في البطولة.
وفاز عمر مرموش بجائزة رجل مباراة مصر وزيمبابوي التي انتزع فيها المنتخب المصري فوزا صعبا 2-1 بعد تأخره في النتيجة، وخلال المواجهة سجل مرموش هدف التعادل، قبل أن يوقّع النجم محمد صلاح على هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.
الفائزون بجائزة رجل المباراة في كأس أفريقيا 2025:
- المغرب 2-0 جزر القمر (المغربي إبراهيم دياز).
- مالي 1-1 زامبيا (المالي لاسين سينايكو).
- جنوب أفريقيا 2-1 أنغولا (الجنوب أفريقي لايل فوستر).
- مصر 2-1 زيمبابوي (المصري عمر مرموش).
المصدر: الجزيرة