داني ألفيش يشتري ناديا برتغاليا ويخطط للعب في صفوفه

يخطط البرازيلي داني ألفيش، نجم برشلونة الأسبق، للعودة إلى الملاعب مرة أخرى بعدما أتم امتلاك نادٍ برتغالي خلال الأيام الماضية.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" بنسختها البرازيلية أن ألفيش (42 عاما) أنهى يوم الجمعة الماضي شراء نادي سبورتنغ كلوب دي ساو جواو دي فير، المنافس في دوري الدرجة الثالثة في البرتغال.

وأضافت أن ألفيش يدرس أيضا إمكانية توقيع عقد للعب في صفوف الفريق لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويضم نادي ساو جواو دي فير حاليا 3 لاعبين برازيليين في قائمته، أبرزهم لاعب الارتكاز المخضرم واشنطن الذي سبق له اللعب في صفوف عدة أندية برازيلية أشهرها بالميراس.

وابتعد ألفيش عن الملاعب منذ يناير/كانون الثاني 2023، عندما وُجّهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 23 عاما في أحد الملاهي ببرشلونة، ثم أُوقف لاحقا وسُجن في إسبانيا قبل أن تتم تبرئته من قِبل محكمة العدل في كتالونيا في شهر مارس/آذار الماضي.

وتوصلت المحكمة حينها وبقرار بالإجماع إلى أن شهادة الشابة الإسبانية التي اتهمته لم تكن كافية لدعم الإدانة الصادرة بحقه.

ووفقا للمحكمة فإن عدم كفاية الأدلة أدى إلى إلغاء العقوبة وتبرئة ألفيش الذي حرص دائما على نفي التهمة الموجهة إليه، رغم وجود روايات متناقضة خلال مجريات التحقيق.

وبعد إطلاق سراحه بدأ ألفيش العمل خلف الكواليس في مجال كرة القدم لا سيما في أوروبا، وبصورة أقرب إلى رجل أعمال، مع احتفاظه بفكرة العودة إلى الملاعب تمهيدا لاستئناف مسيرته التدريبية مستقبلا وفق الشبكة ذاتها.

ويواصل ألفيش التدرب في منزله ويعتقد أنه يحتاج إلى 30 يوما فقط لاستعادة نسق المباريات والجاهزية الكاملة للانضمام إلى فريقه الجديد.

يُذكر أن آخر مباراة خاضها ألفيش كانت يوم 8 يناير/كانون الثاني 2023 في المكسيك حين كان لاعبا في صفوف بوماس، الذي فسخ عقده معه لاحقا.

وارتدى ألفيش قمصان العديد من الأندية الأوروبية الكبرى هي: برشلونة، وباريس سان جيرمان، ويوفنتوس، وإشبيلية، غير أن فترته الأنجح على الإطلاق كانت مع الفريق الكتالوني.