حكم قضائي نهائي لصالح ناصر الخليفي

قضت المحكمة الفدرالية السويسرية ببراءة القطري ناصر غانم الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من جميع التهم المزعومة ضده في ملف حقوق البث التلفزيوني لنسختي 2026 و2030 من كأس العالم لكرة القدم.

وأنهى هذا الحكم النهائي مسارا قضائيا استمر أكثر من 8 سنوات ضد الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن سبورتس" العالمية ومقرها قطر، بعد أن ثبتت براءته بشكل قطعي ونهائي.

وأكد الفريق القانوني السويسري، الذي يمثّل الخليفي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مؤسسة أندية كرة القدم الأوروبية، أن القرار يشكل إعادة اعتبار كاملة وواضحة له.

وقال الفريق القانوني إن "حكم المحكمة الفدرالية السويسرية بالتبرئة الثالثة والمتكررة لموكلنا يشكل تبرئة تامة وواضحة غير قابلة للتأويل وحاسمة ونهائية".

وبدأت القضية عام 2017 عندما وجهت إلى الخليفي تهما تتعلق بحقوق البث التلفزيوني الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبطولتي كأس العالم 2026 و2030.