شاهد.. فوز كبير للسنغال يؤكد منافستها على لقب كأس أفريقيا

سجّل المهاجم نيكولاس جاكسون هدفين ليقود السنغال إلى فوز سهل 3-صفر ⁠على بوتسوانا في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة ​في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بطنجة اليوم الثلاثاء.

استغل جاكسون تمريرة عرضية من إسماعيل ياكوبس ليمنح فريقه التقدم في ⁠الدقيقة 40، قبل أن يستعرض رشاقته في التعامل مع تمريرة إسماعيلا سار ليضاعف تقدم فريقه قبل مرور ساعة بقليل.

وتواصل ضغط السنغال وتمكّنت من ​تسجيل هدف ثالث ‌متأخر عن طريق شريف ندياي في الدقائق الأخيرة، وكانت للسنغال 28 محاولة على المرمى.

يتصدر منتخب السنغال ‌ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن جمهورية ‌الكونغو الديمقراطية بعد الجولة ⁠الافتتاحية من المباريات.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد فاز 1-صفر على بنين في ‌وقت سابق اليوم.

وفازت السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2021 وتُعد من ‍بين المرشحين للفوز مرة أخرى في هذه النسخة.