بنزيمة يشتري إحدى أشهر لوحات بيكاسو

أعلن النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي اقتناءه واحدة من أشهر اللوحات الفنية الشهيرة الخاصة بالرسام العالمي بابلو بيكاسو.

ونشر بنزيمة (38 عاما) صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وهو يرحب بلوحة "بورتريه دوم باربو" (Portrait d’Homme Barbu) التي تعود لعام 1964.

وعلّق بنزيمة على الصورة "أهلا بك في المنزل".

ولا يُعرف حتى الآن المبلغ الذي دفعه بنزيمة مقابل اقتناء لوحة بيكاسو التي تعبر عن "شغفه الإبداعي في مرحلته الأخيرة من مسيرته الفنية" على حد وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وعُرضت اللوحة المذكورة عام 2022 في صالة "هيلي نهمد غاليري" (Helly Nahmad Gallery) الفنية بمدينة نيويورك الأميركية، المتخصصة في الفن الحديث والمعاصر، وتشتهر بعرض وبيع أعمال كبار الفنانين مثل بيكاسو ودالي وماجيك.

ووصفت الصالة المذكورة هذه اللوحة بالقول "إنها لوحة جريئة ومعبرة، أُنجزت بضربات فرشاة واسعة. يشهد هذا العمل على حيوية بيكاسو وشغفه الإبداعي في مرحلته الأخيرة".

وأضافت "غالبا ما تكون الشخصيات الذكورية في أعمال بيكاسو الأخيرة صعبة التحديد، وتمثّل في كثير من الأحيان الفنان نفسه".

وتابعت "في هذا العمل، يرتدي الرجل قميص بحّار مخطط، مشابه جدا لما كان يرتديه بيكاسو. يمكن ربط هذا البورتريه بالأعمال التي تشير إلى الفنان نفسه، مثل شخصية موسكيتر".

ويستعد بنزيمة وفريقه اتحاد جدة، حاليا لاستئناف منافسات الموسم الكروي بمواجهة آسيوية تجمعه بناساف الأوزبكي غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخاض بنزيمة -الذي يلعب موسمه الأخير مع اتحاد جدة وفق العقد- هذا الموسم 12 مباراة بجميع البطولات بواقع 1055 دقيقة، سجل خلالها 11 هدفا ولم يقدّم أي تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.