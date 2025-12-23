بلعمري يعوض سايس بتشكيلة المغرب في كأس أفريقيا

وجه مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي الدعوة، إلى مدافع نادي الرجاء الرياضي، يوسف بلعمري للالتحاق بصفوف المنتخب المشارك في كأس أمم ⁠أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها رومان ​سايس في اللقاء الافتتاحي أمام جزر القمر.

وقالت وكالة الأنباء المغربية إن بلعمري شارك بالفعل في تدريبات أسود الأطلس استعدادا لمباراة يوم الجمعة أمام المنتخب المالي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

من هو يوسف بلعمري

يوسف بلعمري، من مواليد 20 سبتمبر 1998 في الدار البيضاء ويبلغ من العمر 27 عامًا، بدأ مسيرته الكروية مع الفئات الصغرى للفتح الرباطي منذ سن العاشرة.

صعد بلعمري إلى الفريق الأول سنة 2017 تحت قيادة المدرب الحالي للمنتخب المغربي وليد الركراكي، وبعد بداية صعبة أصبح لاعبًا أساسيًا بالفريق.

في صيف 2023، انتقل إلى الرجاء البيضاوي وتألق هناك، حيث توج مع الفريق بلقبَي الدوري المغربي للمحترفين وكأس العرش في 2024.

على المستوى الدولي، بدأ بلعمري مع منتخب المغرب تحت 20 سنة، وحقق معه الميدالية الذهبية في الألعاب الفرنكوفونية عام 2017.

استدعى الركراكي بلعمري إلى المنتخب الأول في 2024 بعد إصابة نصير المزراوي، ولعب 9 مباريات وأسهم في صناعة 3 أهداف.

سايس: الأولوية للمنتخب

وكان سايس، ‍مدافع المغرب، ⁠قد غادر الملعب مصابا في الدقيقة 19 ليحل محله المدافع جواد الياميق، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، قبل أن يسجل إبراهيم دياز وأيوب الكعبي في الشوط الثاني، ليبدأ المغرب مشواره في البطولة بانتصار 2-صفر وسط أمطار ​غزيرة على ملعب مولاي عبد الله ‌في الرباط.

وقال سايس لشبكة (بي إن سبورتس) "ما حدث كان غريبا في الحقيقة… عادة نعرف نوع الإصابة عندما نتعرض لها، لكن هذا ‌الأمر مختلف. شعرت بألم بسيط في الركبة، ولا أظن أنها إصابة في ‌الرباط الصليبي، لكنني فضلت المغادرة مبكرا ⁠كي لا أجازف. كنا بحاجة لأن يكون كل لاعب في كامل جاهزيته في وقت مبكر من المباراة".

وغاب سايس، مدافع السد القطري، لفترات ‌طويلة في الموسم الماضي بسبب إصابة في الكاحل، لكنه أكد أنه لن يمانع الغياب مجددا إذا كان المقابل ‍فوز بلاده باللقب. وقال "إذا قيل لي إنني لن أكمل البطولة وسنفوز بها، فسأوافق".