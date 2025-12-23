رياضة|أبطال آسيا

الغرافة يهزم الوحدة ويبقي على آماله في التأهل بدوري أبطال آسيا للنخبة

نادي الغرافة يتغلب على الوحدة الإمارتي المصدر: حساب إكس الخاص بـ AL GHARAFA SC | نادي الغرافة @ALGHARAFACLUB https://x.com/ALGHARAFACLUB/status/2003207199150252271?s=20
رصيد الغرافة ارتفع إلى ست نقاط في المركز التاسع بعد ست مباريات (حساب نادي الغرافة على إكس)
سجل سيدو سانو هدفا في الوقت القاتل ليمنح الغرافة ‍القطري الفوز 1-صفر على الوحدة الإماراتي الاثنين وأبقى على آماله في التقدم إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وبعد شوط أول متواضع، بدا أن الغرافة بصدد التقدم في النتيجة عندما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 53 إثر تدخل محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة على فلورينيل كومان. وقرر الحكم طرد الحارس بعد الواقعة.

لكن ‍العارضة حرمت ياسين براهيمي من التسجيل من علامة الجزاء.

وبعد خمس دقائق، طُرد دامي تراوري لاعب الغرافة إثر حصوله على  بطاقة صفراء ثانية.

لكن الغرافة نجح في التسجيل عن طريق ‍سانو في الدقيقة 87.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الغرافة إلى ست نقاط في المركز التاسع بعد ست مباريات بفارق نقطة واحدة خلف الشارقة سابع الترتيب ومتساويا مع الاتحاد السعودي الذي يواجه ناساف الثلاثاء.

وضمن الوحدة بالفعل التأهل لدور الستة عشر ويحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وتتأهل أول ثمانية فرق بالمجموعة إلى أدوار خروج المغلوب. في قت تتبقى جولتان على نهاية مرحلة الدوري.

المصدر: رويترز

