الغرافة يهزم الوحدة ويبقي على آماله في التأهل بدوري أبطال آسيا للنخبة

سجل سيدو سانو هدفا في الوقت القاتل ليمنح الغرافة ‍القطري الفوز 1-صفر على الوحدة الإماراتي الاثنين وأبقى على آماله في التقدم إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وبعد شوط أول متواضع، بدا أن الغرافة بصدد التقدم في النتيجة عندما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 53 إثر تدخل محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة على فلورينيل كومان. وقرر الحكم طرد الحارس بعد الواقعة.

لكن ‍العارضة حرمت ياسين براهيمي من التسجيل من علامة الجزاء.

وبعد خمس دقائق، طُرد دامي تراوري لاعب الغرافة إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

لكن الغرافة نجح في التسجيل عن طريق ‍سانو في الدقيقة 87.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الغرافة إلى ست نقاط في المركز التاسع بعد ست مباريات بفارق نقطة واحدة خلف الشارقة سابع الترتيب ومتساويا مع الاتحاد السعودي الذي يواجه ناساف الثلاثاء.

وضمن الوحدة بالفعل التأهل لدور الستة عشر ويحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وتتأهل أول ثمانية فرق بالمجموعة إلى أدوار خروج المغلوب. في قت تتبقى جولتان على نهاية مرحلة الدوري.