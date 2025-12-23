أبياه: كأس أفريقيا فرصة لإسعاد الشعب السوداني رغم الحرب

أكد مدرب المنتخب السوداني "صقور الجديان"، الغاني جيمس كواسي أبياه (65 عاما) أنه سيحاول استغلال كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لرسم البسمة على شفاه الشعب السوداني رغم الحرب، قائلا إن كل فرد في الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح ⁠في البطولة القارية المقامة في المغرب.

ورغم أن الدوري المحلي في السودان توقف نتيجة الصراع القائم منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، فإن المدرب أبياه تمكن من قيادة رفقاء عبد الرحمن الغربال، لبلوغ كأس الأمم الأفريقية حتى مع ‍خوض مباريات ⁠التصفيات أيضا خارج ملعبه.

وقال أبياه خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء عشية مواجهة الجزائر "أنا سعيد لأن السودان جزء من هذه البطولة الكبيرة". وأضاف "نحن نعرف جميعا أن السودان في حالة حرب وأعتقد أن هذه البطولة سترسم البسمة على شفاه جميع السودانيين. نحن هنا لتقديم المتعة لأي فرد سيأتي ‌إلى الملعب".

تفاؤل مع احترام الخصم

ويفتتح السودان مشواره في المجموعة الخامسة بمواجهة بطلة أفريقيا مرتين الجزائر، في إعادة للقاء الفريقين في كأس العرب مطلع الشهر الحالي في العاصمة القطرية الدوحة الذي خاضته ‌الجزائر بالمنتخب الثاني.

وقال أبياه "كأس العرب بطولة مختلفة. كأس الأمم مستوى ‌مختلف لأن كل البلاد تشارك بلاعبيها المحترفين (⁠في الخارج).

وشدد أبياه على أن تشكيلة المنتخب ستكون مغايرة لتلك التي لعبت بطولة كأس العرب قائلا: "السودان أيضا افتقد بعض اللاعبين لكنهم انضموا للتشكيلة الآن، في النهاية عليك النظر للصورة كاملة، إذ يشارك في كأس الأمم كل ‌لاعبي النخبة في القارة الذين يجتمعون ليظهروا ما يمتلكونه من إمكانات".

ورغم صعوبة المهمة، فإن المنتخب السوداني يعوّل على خبرة أبياه، الذي سبق له التتويج باللقب القاري مع غانا لاعبا عام 1982، كما قاد منتخب "النجوم السوداء" إلى المشاركة في كأس العالم 2014، وكان ضمن الجهاز الفني الذي بلغ ربع نهائي مونديال 2010.

وسبق وأكد أبياه قبل انطلاق البطولة -في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)- أن أشباله جاهزون لرفع التحدي في تعليق على منتخبات المجموعة: "نحترم جميع المنتخبات، لكننا لا نهاب أحدا. إذا فكرت في الأسماء الكبيرة قبل المباراة، تكون قد خسرت ذهنيا".

وودع السودان كأس العرب من دور المجموعات. ولا ‍يزال يبحث عن المجد الغائب في كأس الأمم منذ التتويج بها عام 1970 عندما استضاف البطولة.

بطاقة تعريف منتخب السودان