شاهد.. السد يقلب الطاولة على شباب الأهلي وينعش حظوظه بأبطال آسيا

نجح مهاجم السد القطري رافا موخيكا في تسجيل 3 أهداف، ليقلب الفريق القطري بطل آسيا السابق الطاولة على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي ‍بالفوز عليه 4-2 في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ودخل السد المباراة دون أي انتصار في البطولة القارية هذا الموسم رغم الاستعانة بجهود المدرب الإيطالي المخضرم مانشيني.

بدأت المباراة بشكل درامي للسد الذي اضطر لاستبدال لاعبه سهيل بعد مرور 5 دقائق فقط للإصابة ليحل سلمان بدلا منه، وخلت أول ربع ساعة من الخطورة من الجانبين رغم أن الفريق الإماراتي كان الأكثر استحواذا على الكرة، وتبادل الفريقان الهجمات دون أن ينجح أي منهما في التسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

استهل شباب الأهلي الشوط الثاني بقوة ليفتتح القائد كارتابيا التسجيل للفريق الإماراتي بضربة رأس من مسافة قريبة اصطدمت بالأرض وسكنت الشباك في الدقيقة 47.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بسبب ‌مخالفة من بيدرو ضد كارتابيا في المنطقة نفذها الغساني بنجاح في الدقيقة 70، إذ ⁠وضع الحارس في زاوية والكرة في الأخرى، معلنا تقدم الفريق الإماراتي بهدفين.

وقلّص موخيكا النتيجة ⁠للسد بعدما وضع عرضية أكرم عفيف بسهولة في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 75.

ونجح طارق سلمان، الذي حل بديلا اضطراريا ​لأحمد سهيل المصاب، في معادلة النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجّل ‍موخيكا هدفين بعد ذلك ليكمل ثلاثيته الشخصية وانتفاضة فريقه الكبيرة، واستغل موخيكا ارتباكا دفاعيا، ليسدد كرة متقنة من داخل المنطقة في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

وواصل موخيكا تعملقه مؤكدا انتصار فريقه بالهدف الرابع حينما استقبل تمريرة عفيف وواجه الحارس، ليضع الكرة بالمرمى في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع.

ورفع السد رصيده لـ5 نقاط من 6 مباريات في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 10 نقاط في المركز الخامس بمنطقة الغرب.

ويخوض كل فريق 8 ‍مباريات خلال مرحلة الدوري، ⁠على أن يتأهل إلى دور الستة عشر أفضل ثمانية أندية في منطقتي الغرب والشرق، إذ تقام مباريات هذا الدور خلال شهر مارس/آذار 2026، في حين تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل/نيسان.