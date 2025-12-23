كيف سيؤدي لوكا زيدان مع الجزائر بكأس أفريقيا؟

لا يزال الجدل حول حراس المرمى مستمرا في منتخب الجزائر، ومع اقتراب موعد مباراة الخضر ضد السودان في كأس أمم أفريقيا 2025، تتساءل وسائل الإعلام الجزائرية عن مستوى لوكا زيدان، المرشح للعب أساسيا في حراسة المرمى على الرغم من أن هذا سيكون ظهوره الثاني فقط مع المنتخب.

المنتخب الجزائري بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يبدأ مشواره في البطولة غدا الأربعاء، يلقى اهتماما كبيرا على الصعيد الأفريقي، ويُنتظر أن يلقى لوكا زيدان اهتماما أكبر من بقية اللاعبين.

لماذا التركيز على لوكا زيدان

ويركز الإعلام والجماهير على هذا اللاعب، خصوصا بعد تغيير جنسيته الرياضية قبل انطلاق البطولة، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في الجزائر.

ونقل موقع "آر إم سي" الفرنسي عن عدد من الإعلاميين الجزائريين الذي يغطون الحدث الأفريقي أن لوكا زيدان سيكون محط متابعة دقيقة لأدائه.

وقال أحد الصحفيين إن الكثير من المتابعين لم يكونوا مؤيدين لفكرة انضمامه بالأساس للمنتخب الجزائري، واعتبر البعض أن اختياره جاء بدافع استغلال الفرصة التي أتيحت له بعد أن عجز عن حجز مكان مع المنتخب الفرنسي، حسب قولهم، لكنه استطاع كسب نقاط لدى الجماهير بعد أول مباراة له التي انتهت بفوز الجزائر على أوغندا 2-1 في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهذا حسن سمعته باعتباره خيارا جيدا للمنتخب الوطني.

بينما أشار صحفيون آخرون إلى أن الاختبار الحقيقي لمستواه سيكون في مباريات البطولة في المغرب، معربين عن أملهم في أن يكون زيدان على قدر التوقعات.

لكن البعض ما يزال يصر على أن مشاركاته السابقة قليلة، وأن الحديث عن مشاركته أساسيا يثير بعض التساؤلات، على الرغم من أنه لاعب ممتاز بالقدم ويتمتع بقدرة على التصديات الرائعة مع غرناطة الإسباني، إلا أن مركز حراسة المرمى يتطلب التألق بكلتا اليدين، وقد يواجه مواقف صعبة خلال المباريات، ما يطرح علامات استفهام حول مستوى أدائه الفعلي.

لوكا زيدان اختار الجزائر بدلا من فرنسا

في شهر سبتمبر الماضي قرر حارس المرمى لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، تحويل ولائه الدولي من فرنسا إلى الجزائر، في خطوة قد تفتح أمامه باب المشاركة في كأس العالم 2026 مع "محاربي الصحراء".

إعلان

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موافقته على طلب تغيير ولاء زيدان، الذي سبق له تمثيل منتخبات فرنسا للفئات السنية، بما في ذلك منتخب تحت 20 عاما، وهو ما استلزم إجراءات رسمية لاعتماد انتقاله إلى المنتخب الجزائري.

تعزيز حراسة مرمى الجزائر

يلعب لوكا زيدان (27 عاما) حاليا مع غرناطة الإسباني في دوري الدرجة الثانية، وسبق له الظهور مع ريال مدريد في مباراتين فقط قبل أن يكتسب خبرة إضافية في الدوري الإسباني عبر فترات مع رايو فايكانو وإيبار.

ومن شأن انضمام لوكا أن يعزز خيارات الجزائر في مركز حراسة المرمى، خاصة بعد اعتماد المدرب الوطني العام الماضي على 4 حراس، أبرزهم أليكسيس قندوز حارس مولودية الجزائر، إلى جانب أسامة بن بوط، وأنتوني ماندريا، وألكسندر أوكيدجا.

ينحدر لوكا من أصول جزائرية عبر والده زين الدين زيدان، الذي تعود جذوره إلى منطقة القبائل.

وكان والده، زين الدين زيدان، قد قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 1998، في حين ظل ارتباطه بأصوله الجزائرية مصدر فخر متجدد لعائلته وجماهير الجزائر.