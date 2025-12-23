رياضة|أبطال آسيا

الأهلي السعودي يسحق الشرطة العراقي بخماسية في أبطال آسيا للنخبة

الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي المصدر: حساب على النادي الأهلي السعودي @ALAHLI_FC إكس https://x.com/ALAHLI_FC/status/2003204143679472114?s=20
الأهلي تقدم للمركز ⁠الثالث وله 13 نقطة من 6 مباريات (مواقع التواصل الاجتماعي)
Published On 23/12/2025
|
آخر تحديث: 00:20 (توقيت مكة)

حفظ

سجل الأهلي حامل اللقب 4 أهداف في الشوط الثاني ليفوز 5-0 على مضيفه الشرطة العراقي في مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الاثنين.

وتقدم الأهلي للمركز ⁠الثالث وله 13 نقطة من 6 مباريات، وظل الشرطة في المركز 11 وقبل الأخير بنقطة واحدة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ومنح روجر إيبانيز التقدم للأهلي في الدقيقة 30، بتسديدة من مدى قريب، قبل أن يجعل إيفان توني النتيجة 2-0 بعد 11 دقيقة من نهاية الاستراحة.

وأضاف جالينو الهدف ⁠الثالث في الدقيقة 72 في حين سجل صالح أبو الشامات الهدف الرابع في الدقيقة 81 قبل أن يختتم زياد الجهني أهداف الفريق الزائر بعدها بـ5 دقائق.

المصدر: رويترز

إعلان