الأهلي السعودي يسحق الشرطة العراقي بخماسية في أبطال آسيا للنخبة
Published On 23/12/2025|
آخر تحديث: 00:20 (توقيت مكة)
سجل الأهلي حامل اللقب 4 أهداف في الشوط الثاني ليفوز 5-0 على مضيفه الشرطة العراقي في مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الاثنين.
وتقدم الأهلي للمركز الثالث وله 13 نقطة من 6 مباريات، وظل الشرطة في المركز 11 وقبل الأخير بنقطة واحدة.
ومنح روجر إيبانيز التقدم للأهلي في الدقيقة 30، بتسديدة من مدى قريب، قبل أن يجعل إيفان توني النتيجة 2-0 بعد 11 دقيقة من نهاية الاستراحة.
وأضاف جالينو الهدف الثالث في الدقيقة 72 في حين سجل صالح أبو الشامات الهدف الرابع في الدقيقة 81 قبل أن يختتم زياد الجهني أهداف الفريق الزائر بعدها بـ5 دقائق.
المصدر: رويترز