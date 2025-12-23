الأهلي السعودي يسحق الشرطة العراقي بخماسية في أبطال آسيا للنخبة

سجل الأهلي حامل اللقب 4 أهداف في الشوط الثاني ليفوز 5-0 على مضيفه الشرطة العراقي في مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الاثنين.

وتقدم الأهلي للمركز ⁠الثالث وله 13 نقطة من 6 مباريات، وظل الشرطة في المركز 11 وقبل الأخير بنقطة واحدة.

ومنح روجر إيبانيز التقدم للأهلي في الدقيقة 30، بتسديدة من مدى قريب، قبل أن يجعل إيفان توني النتيجة 2-0 بعد 11 دقيقة من نهاية الاستراحة.

وأضاف جالينو الهدف ⁠الثالث في الدقيقة 72 في حين سجل صالح أبو الشامات الهدف الرابع في الدقيقة 81 قبل أن يختتم زياد الجهني أهداف الفريق الزائر بعدها بـ5 دقائق.