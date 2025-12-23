إندريك لاعب ريال مدريد ينتقل إلى ليون الفرنسي

أعلن ‍ناديا ريال مدريد الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الثلاثاء، انتقال المهاجم البرازيلي الشاب إندريك إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى ⁠الفرنسي لكرة القدم على سبيل الإعارة ​حتى نهاية الموسم.

وانضم إندريك (19 عاما) إلى ريال مدريد بعقد لمدة 6 سنوات قادما من بالميراس في يوليو 2024 بعد ‍بلوغه سن ⁠18 عاما، وسجل هدفا في مباراته الأولى ضد بلد الوليد بعد مشاركته بديلا قبل 4 دقائق من نهاية المباراة.

وجاءت معظم مشاركاته تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في الموسم الماضي كبديل، لكن ​إندريك سجل 7 أهداف ‌في 37 مباراة.

وفي هذا الموسم بقيادة المدرب تشابي ألونسو، شارك البرازيلي كبديل مرتين لفترة وجيزة، وشارك أساسيا ‌مرة واحدة في كأس الملك.

وسجّل إندريك 3 أهداف ‌في 14 مباراة دولية ⁠خاضها مع منتخب البرازيل، الذي يدربه الآن أنشيلوتي، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة منتخب بلاده في المباريات الودية ‌الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، ويأمل أن يساعده الانتقال إلى الدوري الفرنسي في العودة لتشكيلة المنتخب في كأس العالم العام المقبل.