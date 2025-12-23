إندريك لاعب ريال مدريد ينتقل إلى ليون الفرنسي
أعلن ناديا ريال مدريد الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الثلاثاء، انتقال المهاجم البرازيلي الشاب إندريك إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وانضم إندريك (19 عاما) إلى ريال مدريد بعقد لمدة 6 سنوات قادما من بالميراس في يوليو 2024 بعد بلوغه سن 18 عاما، وسجل هدفا في مباراته الأولى ضد بلد الوليد بعد مشاركته بديلا قبل 4 دقائق من نهاية المباراة.
وجاءت معظم مشاركاته تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في الموسم الماضي كبديل، لكن إندريك سجل 7 أهداف في 37 مباراة.
وفي هذا الموسم بقيادة المدرب تشابي ألونسو، شارك البرازيلي كبديل مرتين لفترة وجيزة، وشارك أساسيا مرة واحدة في كأس الملك.
وسجّل إندريك 3 أهداف في 14 مباراة دولية خاضها مع منتخب البرازيل، الذي يدربه الآن أنشيلوتي، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة منتخب بلاده في المباريات الودية الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، ويأمل أن يساعده الانتقال إلى الدوري الفرنسي في العودة لتشكيلة المنتخب في كأس العالم العام المقبل.