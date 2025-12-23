مع انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم في المغرب، يبدأ فصل جديد من المنافسة على خلفية أرقام قياسية صنعت تاريخ البطولة على مدار نحو 70 عاما.

شهدت البطولة سابقا لاعبين سجلوا مشاركات متكررة، وآخرين غيروا مجريات المباريات بأهداف حاسمة، لتظل الأرقام القياسية مرجعا يسعى كل لاعب لملاحقته مع تجمع 24 منتخبا يحمل كل منهم الطموح والشغف لكتابة اسمه في السجل الذهبي للمسابقة الأفريقية.

اللاعبون الأكثر مشاركة

يتصدر كل من المدافع ريغوبرت سونغ (الكاميرون) ومتوسط الميدان أحمد حسن (مصر) قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في كأس أمم أفريقيا، بـ8 بطولات لكل منهما بين 1996 و2010.

كما وصل المهاجم أندري آيو (غانا) والمهاجم يوسف المساكني (تونس) إلى نفس الرقم في العصر الحديث، مؤكدين استمراريتهم وتميزهم على أعلى مستوى في كرة القدم الأفريقية.

أكثر اللاعبين حصدا للألقاب

يظل الثنائي أحمد حسن وعصام الحضري الأكثر تأثيرا في تاريخ منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية، بعد أن قادا الفراعنة لتحقيق 3 ألقاب متتالية بين 2006 و2010، إضافة إلى فوزهما السابق في دورة 1998 ببوركينا فاسو.

وأسهم أحمد حسن في قيادة خط وسط الميدان، بينما تميز الحضري في حراسة المرمى، ليشكلا معا الركيزة الأساسية لأبرز فترة نجاح في تاريخ البطولة.

أكثر الاعبين تسجيلا في بطولة واحدة

قدّم بيير نداي مولامبا، نجم منتخب زائير (الكونغو الديمقراطية)، أداء تاريخيا في كأس أمم أفريقيا 1974 التي أقيمت في مصر، حيث سجل 9 أهداف قاد بها فريقه إلى اللقب، منها 4 أهداف في إعادة المباراة النهائية أمام زامبيا. ونال مولامبا الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب في البطولة، مؤكّدا مكانته كأحد أبرز المهاجمين المؤثرين في تاريخ البطولة.

أكثر الاعبين تسجيلا في مقابلة واحدة

قدّم لوران بوكو، نجم منتخب ساحل العاج، أداء تاريخيا في كأس أمم أفريقيا 1970 بإثيوبيا، عندما سجل 5 أهداف في فوز فريقه 6-1 على المنتخب المضيف في أسمرا، المدينة التي أقيمت فيها المباراة.

ويظل هذا الرقم أعلى أداء تهديفي فردي في مباراة واحدة بالبطولة، مما جعل بوكو أيقونة قارية بين ليلة وضحاها.

أعلى مباراة تهديفا

جاءت أكثر المباريات تسجيلا للأهداف في نهائيات 1963، عندما فازت مصر على نيجيريا 6-3. وتظل المباراة فريدة من نوعها بعد أن شهدت تسجيل "هاتريك" ثنائي في نفس اللقاء، كلاهما للمنتخب المصري عن طريق المهاجمين، حسن الشاذلي ومصطفى رياض.

أسرع هدف في تاريخ البطولة

سجل، أيمن منصور، هدفه بعد 23 ثانية فقط أمام منتخب الغابون خلال كأس أمم أفريقيا 1994 في تونس، في مباراة فازت بها مصر 4-0.

ومع بداية نسخة المغرب 2025، يعد هذا أول رقم قياسي يمكن تحطيمه، كتذكير بأن التاريخ قد يتغير في لمح البصر.

الهداف التاريخي للبطولة

يعد نجم منتخب الكاميرون، صامويل إيتو، الهداف التاريخي لكأس أمم أفريقيا برصيد 18 هدفا، سجلها خلال 6 بطولات بين 2000 و2010.

وفاز إيتو بلقبين مع الكاميرون، كما حصل على الحذاء الذهبي مرتين، مسجّلا فترة هيمنة الكاميرون على الساحة الأفريقية.

على الملاعب المغربية يبدأ السباق من جديد. وقد تتحطم بعض الأرقام القياسية، وتظل الأخرى صامدة، لكنّ كل مباراة ستلعب في ظل أساطير صنعت التميز الرياضي.