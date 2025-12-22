10 لاعبين ينتظر تألقهم في كأس أفريقيا 2025

انطلقت النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية في المغرب، في أجواء مليئة بالإثارة، وتستمر من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل؛ بمشاركة 24 منتخبا يتنافسون على لقب القارة.

المغرب يطمح إلى التتويج للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب عام 1976؛ بينما يسعى النجم المصري محمد صلاح لقيادة "الفراعنة" لاستعادة الكأس لأول مرة منذ عام 2010.

ومع وجود نخبة من أبرز النجوم الأفريقيين، ستكون البطولة فرصة لمتابعة أداء أبرز اللاعبين الذين قد يصنعون الفارق في هذه النسخة المثيرة.

إليكم 10 أسماء ينتظر أن تخطف الأنظار في العرس الأفريقي:

1 -محمد صلاح (مصر)

يصل محمد صلاح إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 كواحد من أبرز لاعبي أفريقيا. ويتمتع مهاجم ليفربول بمسيرة كروية حافلة بالإنجازات مع ناديه، ولا يزال ركيزة أساسية في المنتخب المصري.

وعلى الرغم من إنجازاته الفردية، فإن لقب كأس الأمم الأفريقية ما زال بعيد المنال. ومع سعي الفراعنة للمنافسة على اللقب الثامن القياسي، ستكون خبرة صلاح وقيادته عنصرين حاسمين في تحقيق طموحاتهم.

شارك اللاعب البالغ من العمر 33 عاما في نهائيين سابقين لكأس الأمم الأفريقية عامي 2017 و2022، وخسرهما، ويأمل أن يحقق اللقب في المغرب.

2- فيكتور أوسيمين (نيجيريا)

يعد فيكتور أوسيمين أحد أبرز المهاجمين الأفارقة وركيزة أساسية في هجوم نيجيريا. ويعيش مهاجم غلطة سراي التركي أوج عطائه الكروي، ويواصل تسجيل الأهداف بانتظام مع ناديه.

وستعتمد نيجيريا على أوسيمين لتسجيل الأهداف، ساعيةً لتحقيق إنجاز أكبر من النسخة الماضية التي خسرت فيها المباراة النهائية.

وعلى الصعيد الشخصي، يأمل أوسيمين في تقديم أداء استثنائي في هذه البطولة. فاللاعب البالغ من العمر 26 عاما على بُعد 6 أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي لهدافي منتخب نيجيريا، والمسجل باسم الأسطورة رشيدي يكيني. وبتسجيله 31 هدفا في 45 مباراة دولية، يقترب أوسيمين من تحطيم رقم يكيني القياسي البالغ 37 هدفا في 62 مباراة.

3- ساديو ماني (السنغال)

لا يزال ساديو ماني أحد أبرز نجوم كرة القدم الأفريقية. وبصفته بطل كأس الأمم الأفريقية 2021 (التي أقيمت عام 2022)، يُضفي مهاجم النصر السعودي الخبرة والهدوء على تشكيلة منتخب السنغال.

إعلان

وسيكون دوره بالغ الأهمية داخل الملعب وخارجه، حيث يسعى منتخب السنغال لاستعادة اللقب الذي فاز به قبل 3 سنوات.

وسجل منتخب السنغال 22 هدفا في 10 مباريات ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وكان ماني هداف البطولة برصيد 5 أهداف.

وسيعتمد أسود التيرانغا مرة أخرى على نجمهم المخضرم البالغ من العمر 33 عاما ليقودهم إلى تحقيق الفوز في المغرب.

4- أديمولا لوكمان (نيجيريا)

تطور لوكمان ليصبح خيارا هجوميا مهما لنيجيريا، إذ يُعرف بسرعته وتحركاته وقدرته على إنهاء الهجمات، وقدّم أداء قويا باستمرار على مستوى الأندية في المواسم الأخيرة.

وسجل 3 أهداف مع منتخب النسور الخضراء في مسيرتهم نحو المباراة النهائية في النسخة الماضية. ثم أصبح أول لاعب أفريقي يُسجل ثلاثية في نهائي بطولة أوروبية، قبل أن يُتوّج عام 2024 بجائزة أفضل لاعب أفريقي.

وبعد بداية صعبة للموسم مع نادي أتالانتا الإيطالي، استعاد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مستواه المعهود، وتأمل نيجيريا أن يُواصل تألقه في كأس الأمم الأفريقية.

5- إبراهيم دياز (المغرب)

سيكون إبراهيم دياز أحد أبرز لاعبي المنتخب المغربي المضيف. ويُضفي لاعب خط وسط ريال مدريد لمسة إبداعية ومهارة فنية عالية على هجوم أسود الأطلس.

وباعتباره يلعب على أرضه، يُتوقع من دياز أن يُسهم في سعي الفريق لتحقيق إنجاز كبير في البطولة.

وبنى المغرب فريقا قويا في السنوات الأخيرة، وصنع التاريخ في عام 2022 عندما أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. وغاب دياز عن تلك البطولة، بعد أن غيّر جنسيته مؤخرا من إسبانيا إلى المنتخب في عام 2024.

ولم يفز "أسود الأطلس" بكأس الأمم الأفريقية منذ عام 1976، وإذا أرادوا إنهاء هذا الجفاف، فسيكون دياز عنصرا أساسيا، خاصةً مع سعي القائد أشرف حكيمي للتعافي من الإصابة.

6- فرانك كيسيه (ساحل العاج)

يُضفي كيسيه خبرة كبيرة على حامل اللقب. ولعب لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاما دورا حاسما في تتويج ساحل العاج بلقب كأس الأمم الأفريقية مطلع عام 2024، حيث سجّل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من دور الـ16، وهدفا حاسما آخر في المباراة النهائية، بالإضافة إلى العديد من اللحظات الرائعة التي رجّحت كفة منتخب بلاده.

ويُعدّ كيسي -لاعب وسط الأهلي السعودي، والقوي دفاعا وهجوما- عنصرا أساسيا في سعي فريقه للاحتفاظ باللقب في المغرب.

7- برايان مبويمو (الكاميرون)

أثبت مبويمو نفسه كلاعب أساسي ومتميز على مستوى الأندية منذ انتقاله من برينتفورد إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون مبويمو ركيزة هجومية أساسية لمنتخب الكاميرون في المغرب.

ويخوض مبويمو أول بطولة أفريقية مع الكاميرون بعد أن حرمته الإصابة من المشاركة في النسخة السابقة، وستمنحه هذه النسخة فرصة ذهبية لترك بصمة قوية على الساحة الأفريقية.

8- إسماعيلا سار (السنغال)

يواصل إسماعيلا سار، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، لعب دور مهم مع منتخب السنغال، وقد أثبت جدارته كأحد أبرز لاعبي "أسود التيرانغا" في الآونة الأخيرة.

وسجل جناح واتفورد السابق 3 أهداف للسنغال في طريقها إلى كأس العالم 2026، ويُشكّل تهديدا دائما بفضل سرعته وفعاليته على الأطراف، مُكمّلا بذلك هجوم الفريق الذي يضم أيضا مهاجم بايرن ميونخ نيكولاس جاكسون.

إعلان

ومع اقتراب ماني من نهاية مسيرته الكروية، يُعد سار أحد اللاعبين الذين يراهنون عليهم لحمل الراية إلى المرحلة القادمة، وتُوفّر بطولة كأس أمم أفريقيا منصة مثالية للاعب البالغ من العمر 27 عاما لإثبات جدارته.

9- أماد ديالو (كوت ديفوار)

لا شك أن غياب أماد ديالو، البالغ من العمر 23 عاما، عن كأس أفريقيا 2023 التي توّج بها منتخب كوت ديفوار على أرضه كان مؤلما. فقد أبعدته الإصابة عن الملاعب قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، ليضطر لمشاهدة زملائه وهم يرفعون الكأس في أبيدجان من بعيد.

وتُعد البطولة الحالية فرصة لديالو من أجل تحويل هذا الإحباط إلى دافع قوي.

ويلعب ديالو في الأساس كجناح هجومي في مانشستر يونايتد، كما أن تحكمه الدقيق بالكرة، وإبداعه، وقدرته على المواجهات الفردية، تُمكنه من اللعب بفعالية في مراكز متأخرة أو على الأطراف عند الحاجة.

ولا يزال ديالو شابا لكنه يمتلك إمكانيات هائلة، وقد تكون بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 هي المنصة المثالية له ليُثبت نفسه بقوة على الساحة القارية.

10- محمد عمورة (الجزائر)

كان عمورة هداف أفريقيا خلال تصفيات كأس العالم 2026 مسجلا 10 أهداف.

وواصل المهاجم البالغ من العمر 25 عاما تألقه مع ناديه فولفسبورغ الألماني، إذ سجل 6 أهداف وصنع هدفين في 15 مباراة في البوندسليغا.

وكان آخر فوز للجزائر بكأس أفريقيا عام 2019. وبعد خروج مبكر من البطولتين التاليتين، تُمثل النسخة الحالية فرصة للعودة إلى الأدوار النهائية.

ومن المتوقع أن يلعب عمورة دورا مهما في سعي المنتخب للمنافسة على اللقب القاري الثالث.