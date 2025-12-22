شاهد.. ممداني يشجّع "أسود الأطلس" وسط الجالية المغربية

تابع عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية بين المغرب وجزر القمر من مطعم مغربي في كوينز يوم الأحد الماضي، بحماسٍ كبير.

ولم يفوّت زهران ممداني انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، خلال جولة له في نيويورك يوم الأحد، حيث شاهد العمدة، الذي انتُخب في نوفمبر/تشرين الثاني، المباراة الافتتاحية للبطولة بين المغرب وجزر القمر (2-0) من مطعم مغربي في كوينز.

علّق المطعم على مقطع فيديو نُشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "يا لها من لحظة رائعة في دار البهجة اليوم! تشرفنا باستقبال زهران ممداني خلال مباراة المغرب".

وأضاف: "كان حقا من ألطف الناس وأكثرهم بهجة وتواضعا. شاهد المباراة مع الجميع، مبتسما ضاحكا، ينشر الفرحة الصادقة، كعائلة واحدة".

وأظهر مقطع الفيديو ممداني وهو يلتقط صورا مع رواد المطعم ويبتسم ويضحك معهم، ويتشارك معهم أكل الطاجين المغربي وبعض الأكلات المغربية الأخرى ذائعة الصيت عالميا.

وبينما لم يتضح بعد أي فريق سيشجع خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، فمن المرجح أن يتابع زهران ممداني مباريات المجموعة الثالثة عن كثب، لسبب وجيه حيث ستواجه تونس منتخب أوغندا، بلده الأم.