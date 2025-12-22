مودريتش يتجاهل ميسي ورونالدو ويختار أفضل لاعب بالتاريخ

أحد أكثر النقاشات إثارة في عالم كرة القدم يتمحور حول من الأفضل بين الأسطورتين، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولكن أمير الحرب ونجم كرواتيا لوكا مودريتش لديه وجهة نظر أخرى بخصوص "الماعز" (الأفضل في تاريخ كرة القدم).

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 يظن نفسه ميسي.. “طفل” لاماسيا يهاجم برشلونة ويسخر من لامين جمال

يظن نفسه ميسي.. “طفل” لاماسيا يهاجم برشلونة ويسخر من لامين جمال list 2 of 2 ريال مدريد يتفوق على برشلونة end of list

وكشف نجم نادي إيه سي ميلان الإيطالي مجددا عن ولعه الشديد بالأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

"دييغو مارادونا هو الأعظم. ميسي ودييغو هما الأعظم، لكن دييغو يبقى دييغو"، هكذا أجاب مودريتش في أحد الحوارات مؤخرا، مؤكدًا أن مثله الأعلى هو نجم نابولي السابق.

إعجاب متكرر

ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها لوكا إعجابه الشديد ببطل العالم عام 1986. ففي حوار سابق مع اليوتيوبر الإسباني "ذا ريال يسوس"، اختار الكرواتي البالغ من العمر 39 عاما دييغو مارادونا ضمن أفضل 5 لاعبين في التاريخ، إلى جانب البرازيلي رونالدو نازاريو داليما والإيطالي فرانشيسكو توتي، ومواطنه الكرواتي زفونيمير بوبان، والفرنسي زين الدين زيدان. وبالطبع، استبعد مودريتش الغريمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مجددا.

وفي مناسبة أخرى، بدا على مودريتش التأثر الشديد عندما تسلّم قميص مارادونا خلال بطولة أمم أوروبا 2024 من مراسل إحدى القنوات التلفزيونية، وقال حينها: "إنه لمن دواعي سروري. أنا سعيد جدا بهذا القميص. دييغو هو الأعظم. لقد أثرت بي هذه الهدية".

وخلال فترة لعبه بقميص ريال مدريد، وعقب مواجهة نابولي عام 2017 في دوري أبطال أوروبا، عبّر لوكا مودريتش مازحا عن ارتياحه لعدم مواجهة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، قائلا: "الحمد لله أن مارادونا لا يلعب! نحن سعداء بذلك"، قبل أن يضيف بإعجاب كبير: "إنه شخص رائع وأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مرّ التاريخ"، في تصريح يعكس شغف مودريتش الكبير واحترامه اللامحدود بماردونا.

بعيدا عن ثنائية ميسي/رونالدو

على الرغم من أنه لعب في الحقبة نفسها مع اثنين من أعظم نجوم كرة القدم، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إلا أن لوكا مودريتش لم يختر أيا منهما كأفضل لاعب في التاريخ.

إعلان

وعاصر النجم الكرواتي الأسطورتين خلال مسيرته الطويلة، حيث تألق مع ريال مدريد بين عامي 2012 و2025، خاض خلالها 591 مباراة وسجل 43 هدفا، وشارك في أنجح مراحل مسيرته الكروية إلى جانب كريستيانو رونالدو.

وفي المقابل، واجه مودريتش ليونيل ميسي في العديد من المناسبات، سواء في مواجهات الكلاسيكو أمام برشلونة أو أثناء تمثيله لمنتخب كرواتيا. وكان آخر لقاء جمعهما في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، والذي انتهى بفوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة، قبل أن يتوّج ميسي ورفاقه باللقب العالمي.

ويستعد لوكا مودريتش لخوض نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرته، إذ أوقعت القرعة منتخب كرواتيا في مجموعة تضم إنجلترا وغانا وبنما، على أن يستهل مشواره بمواجهة إنجلترا الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2026 على ملعب دالاس في الولايات المتحدة الأميركية.