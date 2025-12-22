ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يختصر لحظة عفوية وجريئة للناشئ الإسباني نيكو غاريدو، البالغ من العمر 10 أعوام، إذ لم يتردد في توجيه انتقادات صادمة وطريفة لناديه المفضل برشلونة ولنجم النادي الشاب لامين جمال.

وفي فيديو متداول عبر برنامج "التشيرينغيتو" خلال بطولة للناشئين، كشف نيكو، المعروف بحبه لبرشلونة، أنه انضم للنادي الكتالوني وهو في السابعة من عمره، قبل أن يتم التخلي عنه لاحقا، قائلا بجرأة: "برشلونة استبعدني من فريقه، وعندما أكبر سيشرحون لي السبب"، في تصريح أثار فضول الجماهير لمعرفة ما حدث خلف الكواليس.

نيكو يسخر من لامين جمال

وكانت ردود نيكو على الأسئلة المتعلقة بلاعبي برشلونة مثيرة للإعجاب أيضا. فقد اختار كارلوس بويول ليكون قدوته، وقال: "أحب مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة به".

وعن رأيه في نجم الفريق الشاب لامين جمال، أضاف نيكو بشكل صادم: "لا أعرف ما الذي حدث له، هو لاعب جيد جدا، لكنه يظن نفسه ميسي أحيانا، على الرغم من أنه لا يزال صغيرا جدا، عمره 18 عاما، لكنه مغرور قليلا".

وسرعان ما انتشرت تصريحاته على نطاق واسع، إذ علق المشجعون الإسبان قائلين: "يتحدث بالفعل مثل المخضرمين"، وقال معلق: "واضح من اسمه وشخصيته أنه سيكون ذا شأن كبير في المستقبل"، وأضاف آخر: "شاهدت اللقاء، الولد ما شاء الله يتمتع بكاريزما كبيرة، وخلال 5 سنوات ستجدونه في دوري أبطال أوروبا". وعلق ثالث مازحا "أحضروه إلى ريال مدريد، واضح أنه قائد حقيقي".