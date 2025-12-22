كاف يطلق بطولة سنوية جديدة للمنتخبات.. موعد انطلاقها وتفاصيل تنظيمها

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إطلاق بطولة جديدة تحمل اسم "دوري أمم أفريقيا"، اليوم الاثنين.

وستخصص هذه المسابقة السنوية للمنتخبات الوطنية الأولى في القارة، بمشاركة نخبة اللاعبين الأفارقة المحترفين في أبرز الدوريات العالمية.

وفي بيان له، وأوضح الاتحاد الأفريقي أنه سيتم تنظيم البطولة كل عام، باستثناء سنة إقامة كأس العالم، حيث سيتم إعفاء المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمونديال (9 أو 10 منتخبات) من المشاركة، لإتاحة المجال أمامها للتحضير الكامل للبطولة العالمية.

وأكد "كاف" أن هذه الخطوة ستعود بفوائد مالية وتجارية كبيرة على جميع الاتحادات الوطنية الـ54 الأعضاء، وستسهم في تطوير البنية التحتية والقدرات الفنية للمنتخبات المشاركة.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد: "نحن متحمسون لإطلاق هذه المسابقة الجديدة، التي ستسهم في رفع مستوى كرة القدم الأفريقية وجعلها من بين الأفضل في العالم وسنجمع أفضل اللاعبين الأفارقة كل عام، ونوفر لهم منصة تنافسية قوية على مستوى المنتخبات".

وأضاف أن مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ستشهدان زيادة في قيمة الجوائز المالية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الزيادة بعد كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

موعد انطلاق البطولة

وقال موتسيبي للصحفيين في الرباط، عشية المباراة الافتتاحية لنسخة المغرب، تركيزنا الآن على هذه النسخة من كأس الأمم، لكن في 2027 سنذهب إلى تنزانيا وكينيا وأوغندا، والنسخة التالية ستكون في 2028.

وأضاف ثم بعد كأس العالم للأندية في 2029 سنطلق أول نسخة من دوري الأمم الأفريقية مع مزيد من الجوائز المالية، ومزيد من الموارد، ومزيد من المنافسة. وكجزء من إعادة التنظيم (الروزنامة)، ستقام كأس الأمم الأفريقية مرة كل 4 سنوات.

وتابع موتسيبي "نحن نهتم بالكرة الأفريقية، كما نهتم باللاعبين الأفارقة المحترفين في أفضل أندية العالم، ونرغب في مشاركتهم بالبطولة، ومع إطلاق دوري الأمم، سنعمل على زيادة مواردنا سنويا".

وأوضح أن منافسات دوري الأمم الأفريقية ستنطلق خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول، وتنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام التالي، على أن يبدأ تنظيمها اعتبارا من عام 2029.

وأردف "سنقسم القارة إلى 4 أقسام، شمال أفريقيا بمشاركة 6 منتخبات، وغرب أفريقيا بمشاركة 16 منتخبا، والأمر ذاته في شرق أفريقيا، إضافة إلى إقليم جنوب ووسط أفريقيا".

وأضاف "يتأهل الفائز من كل إقليم إلى النهائيات التي تقام في نوفمبر، في إحدى مناطق شمال أو شرق أو غرب أفريقيا، لأنها الأكثر جاهزية".

كما أعلن موتسيبي رفع قيمة الجائزة المالية للمنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية من 7 إلى 10 ملايين دولار، ضمن استراتيجية الكاف لدعم الاتحادات الوطنية وتعزيز التنافس بين منتخبات القارة.

والسبت الماضي، أعلن "كاف" تعديل مواعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية، لتقام كل 4 أعوام بدلا من عامين كما هو معمول به حاليا، وذلك لتفادي تعارضها مع البطولات الدولية الأخرى.