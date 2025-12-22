كأس أفريقيا.. زامبيا تخطف تعادلا من مالي بهدف قاتل

سجل باتسون داكا مهاجم زامبيا هدفا رائعا ‍بضربة رأس منخفضة ‍في الوقت بدل الضائع ليفرض التعادل 1-1 على مالي في مباراتهما الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم اليوم الاثنين.

بدا منتخب مالي مسيطرا على معظم مجريات المباراة، لكنه دفع ثمن تراجعه في المراحل الأخيرة، إذ انتفض منتخب زامبيا في ⁠الدقائق الأخيرة، وقفز داكا في الهواء ليسجل هدفا بعد تمريرة عرضية من ماثيوز باندا في الدقيقة الثانية ​من الوقت بدل الضائع في نهاية المباراة.

واستغل لاسين سينايوكو ضعف الدفاع ليمنح ‍مالي التقدم في الدقيقة 62 بعد أن تصدى حارس المرمى لركلة جزاء سددها زميله في الهجوم، موسى البلال توري، في الشوط الأول.

واحتسبت ركلة الجزاء بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد بعد عرقلة باندا مدافع زامبيا لنيني دورجيليس ‍أثناء محاولته إبعاد الكرة ⁠من الجناح المالي الخطير. لكن ويلارد موانزا حارس زامبيا تصدى لركلة جزاء توري في الدقيقة 42 ببراعة.

وتسبب نيني في إرباك دفاع زامبيا بانطلاقاته في الجهة اليسرى، بينما أثبت سينايوكو وتوري أنهما ثنائي من الصعب إيقافه وبدا أن مالي ستحسم الفوز بسهولة.

وكاد سينايوكو أن يحرز الهدف الأول في المباراة بعد مرور 15 دقيقة عندما انتزع الكرة من دفاع زامبيا لكن تسديدته تصدى لها الحارس.

ولم يكن بوسع الحارس موانزا الذي أنقذ ركلة ​الجزاء، فعل شيء حيال هدف مالي حيث اعترض الدفاع أولا تسديدة توري ‌بعد ركلة ركنية قبل أن يلتقط سينايوكو الكرة المرتدة ويحاول تسديدها لكنها أُبعدت وعادت له لينجح هذه المرة اللاعب الذي ينافس في الدوري الفرنسي في إطلاق تسديدة بقدمه اليمنى من مسافة قريبة. وكان دفاع زامبيا في حيرة من أمره ‌بشكل مفاجئ أثناء الركلة الركنية.

رد زامبيا

انتفضت زامبيا بعد استقبال الهدف من أجل العودة في النتيجة، وأتيحت لها عدة فرص خطيرة قبل ‌هدف التعادل المثير الذي سجله داكا، في الوقت الذي تراجع ⁠فيه المنتخب المالي إلى الخلف وسعى للتعامل مع الضغط.

واُبعدت تسديدة القائد فاشيون ساكالا من عند القائم البعيد قبل حوالي 15 دقيقة من النهاية، ثم أبعد حارس مالي جيجي ديارا تسديدة دومينيك تشاندا من ركلة خلفية رائعة بعد ذلك بوقت ‌قصير.

وتلعب مالي مع البلد المضيف المغرب في الرباط يوم الجمعة بينما تلتقي زامبيا مع جزر القمر في الدار البيضاء في نفس اليوم.

ويتصدر المغرب الترتيب بعد أن افتتح البلد المضيف البطولة أمس الأحد ‍بالفوز 2-صفر على جزر القمر في الرباط.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، تنطلق مباريات المجموعة الثانية بلقاء أنغولا وجنوب أفريقيا في مراكش تليها مباراة مصر ضد زيمبابوي في أغادير.