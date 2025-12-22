كأس أفريقيا: جنوب أفريقيا تحقق فوزا مهما على أنغولا

قاد مهاجم بيرنلي الإنجليزي لايل فوستر منتخب بلاده جنوب أفريقيا إلى تحقيق فوز ثمين على أنغولا 2-1 الاثنين على الملعب الكبير في مراكش، ضمن منافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم.

وصنع فوستر الهدف الأول لأوسوين أبوليس (21)، وسجّل هدف الفوز في الدقيقة 79، بعدما أدركت أنغولا التعادل بواسطة شو (35).

واستحقت جنوب أفريقيا، ثالثة النسخة الأخيرة في ساحل العاج والباحثة عن لقبها الثاني في تاريخها بعد الأول على أرضها عام 1996، الفوز لأنها كانت الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، بينما حاولت أنغولا، التي تبقى أفضل نتيجة لها الوصول لربع النهائي في نسخ 2008، و2010 و2024، على فترات خلق فرص لكن من دون جدوى.

وافتتحت جنوب أفريقيا التسجيل عبر أبوليس بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من فوستر داخل المنطقة أسكنها على يمين الحارس هوغو ماركيش (21).

وأدركت أنغولا التعادل بواسطة شو عندما تابع بيمناه من مسافة قريبة كرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها فريدي (35).

وأعاد البديل تشيبانغ موريمي التقدم لمنتخب "بافانا بافانا" بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة، لكنّ الهدف أُلغي بداعي التسلل (51).

وحرمت العارضة المدافع مبيكيزيلي مبوكازي من هدف رائع عندما ردت تسديدته القوية من خارج المنطقة (58).

وواصلت جنوب أفريقيا بحثها عن هدف الفوز، حتى نجح فوستر في إحراز هدف (79) عبر تسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة إثر تمريرة من موريمي.