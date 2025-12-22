قال مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي إنه لن يجازف بإشراك المدافع أشرف حكيمي في المراحل الأولى من كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أنه لا يرغب في خسارة مدافع باريس سان جيرمان خلال سعيه للذهاب بعيدًا في البطولة التي تستضيفها المغرب.

وأبلغ الركراكي شبكة (بي.إن سبورتس) عبر مترجم "حكيمي سيشارك عندما يكون ‌جاهزا بنسبة 100 بالمئة. هو يدرك ذلك.

وشدّد مدرب "أسود الأطلس" على أهمية حكيمي، الذي تُوّج بجائزة أفضل لاعب أفريقي هذا العام، قائلًا:"لن نجازف لأننا نريد الذهاب ‌بعيدا، علينا ألا نخسره بسبب السذاجة، ⁠هو يعود وهو قائدنا".

واستهل المغرب مشواره ​في البطولة بالفوز 2-صفر على جزر القمر في المباراة الافتتاحية التي شاهدها حكيمي من مقاعد البدلاء، بعدما قدم للجماهير الحاضرة في استاد مولاي عبد الله، جائزة لاعب العام في ‍أفريقيا التي ⁠حصل عليها بعد نجاحاته مع فريقه الفرنسي في الموسم الماضي.

وساهم حكيمي في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لأول مرة، إلى جانب هيمنته على الألقاب المحلية في فرنسا.

وتعرض المدافع المغربي لإصابة قوية خلال مواجهة بايرن ميونيخ في نوفمبر/تشرين ​الثاني ليغيب عن الملاعب منذ ‌ذلك الحين. وكانت مشاركته في كأس الأمم محل شك، لكنه انضم لتشكيلة المغرب.

وكانت بداية منتخب المغرب، المرشح الأول للفوز باللقب، بطيئة أمام منتخب جزر القمر الواعد، وانتظر حتى الشوط الثاني ليهز الشباك عن ‌طريق براهيم دياز جناح ريال مدريد قبل أن يحسم المهاجم البديل أيوب الكعبي الفوز.

وبدا الركراكي متفائلا عقب المقابلة مشددا على ضرورة تصحيح بعض الأخطاء قائلا "ينقصنا اللعب بصبر عندما نواجه أي منتخب يعتمد على خط دفاع متأخر البداية كانت جيدة وسيرتفع المستوى شيئا فشيئا".