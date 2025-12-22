غوارديولا يضع قوانين صارمة للاعبي السيتي في أعياد الميلاد

وجّه الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تحذيرا صارما لنجوم فريقه من الإفراط في الأكل خلال فترة أعياد الميلاد، مؤكدا أنه لن يتردد في استبعاد أي لاعب يزداد وزنه بعد العطلة.

ويستعد السيتي لمواجهة نوتنغهام فورست خارج أرضه بعد يومين فقط من عيد الميلاد، إذ شدد المدرب الإسباني على أن الجاهزية البدنية خط أحمر.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أستون فيلا يسقط مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يسقط مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي list 2 of 2 هالاند يتخطى رقم رونالدو القياسي في البريميرليغ end of list

وكشف غوارديولا في حديثه للصحفيين أن جميع اللاعبين خضعوا لقياس الوزن عقب الفوز على وست هام (3-0) السبت الماضي، ملوّحا بإجراء قياس جديد بعد العطلة، قائلا: "أي لاعب يصل بزيادة 3 كيلوغرامات سيبقى في مانشستر ولن يسافر إلى نوتنغهام فورست".

وأضاف بلهجة حازمة: "يمكنهم الأكل في عيد الميلاد، لكنني أريد السيطرة على ذلك. من يأتي بوزن زائد سيدفع الثمن".

ويُعرف غورديولا بتشدده فيما يخص اللياقة البدنية، إذ سبق له استبعاد لاعبين مثل الفرنسي سمير نصري والدولي الإنجليزي كالفين فيليبس بسبب زيادة الوزن.

وعلى الرغم من هذه الصرامة، أبدى المدرب ارتياحه لإلغاء معظم مباريات "بوكسينغ داي"، معتبرا أن الراحة مهمة للاعبين، وقال: "تعلمت في إنجلترا أن تمنح اللاعبين أكبر قدر ممكن من الراحة. الجدول مزدحم، ويحتاجون لعائلاتهم ليعودوا بحالة ذهنية وبدنية أفضل".

ويحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر أرسنال، بعد تحقيقه 7 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، إلا أن غورديولا يخشى أن يتأثر هذا الزخم بسبب "موائد أعياد الميلاد".