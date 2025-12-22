شاهد.. أيوب الكعبي يبهر الجماهير بهدفه في مرمى جزر القمر

خطف هدف أيوب الكعبي الأنظار خلال المباراة الافتتاحية التي فاز بها المغرب 2-0 على جزر القمر في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا.

وسجل مهاجم أولمبياكوس اليوناني الذي دخل بديلا الهدف الثاني لمنتخب المغرب من ركلة مزدوجة (مقصية) رائعة في الدقيقة 74.

وكان إبراهيم دياز قد سجل الهدف الأول لمنتخب المغرب في الدقيقة 55، بعد عرضية متقنة من نصير مزراوي في حين أهدر سفيان رحيمي، لاعب منتخب المغرب، ركلة جزاء في الدقيقة 11 من زمن المباراة.