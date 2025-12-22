أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رسميا بيانات عائدات حقوق البث السمعي البصري لموسم 2024-2025، حيث تصدر ريال مدريد القائمة بعائدات بلغت 157.92 مليون يورو.

ريال مدريد يتفوق على برشلونة

وتفوق النادي الملكي على برشلونة الذي بلغت مداخيله 156.45 مليون يورو.

وبينما حل أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بعائدات بلغت 108.17 ملايين يورو، تتخلف بقية الأندية بفارق كبير، مما يُظهر بوضوح أن عمالقة كرة القدم الإسبانية الثلاثة يستحوذون على ما يقارب 35% من إجمالي عائدات الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "ماركا" تتركز أكثر من 420 مليون يورو من إجمالي العائدات البالغة 1.292 مليار يورو في أيدي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، مما يُؤكد أنه على الرغم من توزيع حقوق البث التلفزيوني على نطاق أوسع، إلا أن هذه الأندية الثلاثة لا تزال تستحوذ على حصة كبيرة.

المستوى الثاني

أما قائمة المستوى الثاني فضمت كلا من: أتلتيك بلباو (72.26)، وريال سوسيداد (67.80)، وريال بيتيس (64.67)، وإشبيلية (63.95).

مداخيل باقي الأندية

في "نادي الخمسين" يوجد فياريال (57.81)، جيرونا (55.64)، فالنسيا (52.53)، أوساسونا (48.09)، سيلتا فيغو (45.77)، خيتافي (45.46)، مايوركا (43.89)، ألافيس (43.46)، إسبانيول (43.42)، رايو فايكانو. (42.70)، بلد الوليد (41.53)، لاس بالماس (40.63)، وأخيرا ليغانيس مع (39.93).