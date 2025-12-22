بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الليغا خلال عام 2025

أكد نادي برشلونة أفضليته الواضحة على غريمه التقليدي ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025، وبفارق كبير بالأهداف وعدد النقاط.

وأنهى برشلونة عام 2025 بطريقة رائعة للغاية، إذ عاد أمس الأحد من ملعب لا سيراميكا الصعب بفوز ثمين على مضيفه فياريال بهدفين دون رد وذلك في قمة الجولة الـ17 من الليغا.

وضمن برشلونة البقاء في قمة جدول الترتيب حتى بداية الدور الثاني، بفضل فارق الـ4 نقاط التي تفصله عن ريال مدريد، علما أنه يتبقى مباراة واحدة لكل فريق في مرحلة الذهاب.

ورفع هذا الفوز رصيد برشلونة خلال العام الحالي إلى 96 نقطة، مقارنة بـ86 نقطة حصدها غريمه ريال مدريد -الذي انتصر بدوره على إشبيلية بالنتيجة نفسها- في الفترة ذاتها، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وبيّنت الصحيفة أن هذه الحصيلة من النقاط جمعها الفريقان ببطولة الدوري الإسباني خلال عام 2025، بين موسمي 2024-2025 و2025-2026.

ولم تقف أفضلية برشلونة عند هذا الحد، بل يُعد هجوم الفريق الكتالوني هو الأقوى خلال العام الحالي بتسجيله 102 هدف مقابل 73 لريال مدريد.

وأوضحت أن برشلونة خاض 37 جولة خلال الأشهر الـ12 الماضية (19 في موسم 2024-2025، و18 في نسخة 2025-2026) حقق خلالها 31 فوزا (16 و15 على التوالي)، و3 تعادلات و3 هزائم، مضيفة أن نسبة عدم خسارة "البلوغرانا" للمباريات اقتربت من 92%.

وجاءت هزائم برشلونة أمام فياريال في الموسم الماضي، بالإضافة إلى خسارتين أمام إشبيلية وريال مدريد بالموسم الحالي.

نتائج المباريات التي خسرها برشلونة في الدوري الإسباني طوال عام 2025:

برشلونة (2-3) فياريال (موسم 2024-2025).

إشبيلية (4-1) برشلونة (2025-2026).

ريال مدريد (2-1) برشلونة (2025-2026).

على الجهة الأخرى، جمع ريال مدريد نقاطه الـ86 من 27 فوزا و5 تعادلات و5 هزائم.

وعلى صعيد الأهداف سجل برشلونة 102 هدف وتلقى 37 (صافٍ+65)، بينما هز ريال مدريد الشباك 73 مرة واستقبل 36 (صافٍ +37)

وجاء فياريال في المركز الثالث بين فرق الليغا من حيث حصد النقاط خلال عام 2025، إذ جمع فريق "الغواصات الصفراء" 75 نقطة (23 فوزا و6 تعادلات، 68 هدفا له و36 هدفا عليه) مع مباراتين أقل.

وحل أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بـ72 نقطة جمعها من 21 فوزا و9 تعادلات، في حين سجل 68 هدفا واهتزت شباكه 34 مرة.