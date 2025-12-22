المغرب يقترب من الـ10 الأوائل في تصنيف الفيفا

أنهت المنتخبات العربية عام 2025 ببريق استثنائي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول.

واعتلى المنتخب المغربي صدارة المنتخبات العربية والأفريقية محتلا المركز الـ11 عالميا، عقب تتويجه بلقب كأس العرب 2025 في قطر.

وعلى الرغم من هذا الإنجاز بقي "أسود الأطلس" على بعد خطوة واحدة من دخول نادي العشرة الأوائل، إذ يفصلهم عن المنتخب الكرواتي صاحب المركز العاشر فارق ضئيل جدا لا يتجاوز 0.54 نقطة.

وتقدم المنتخب الأردني إلى المركز 64 عالميا، مدفوعا بوصوله إلى نهائي كأس العرب وتقديمه أداء لافتا، كما سجل المنتخب الفلسطيني "الفدائي" أعلى ارتقاء من حيث النقاط في هذه النسخة بزيادة بلغت 14.18 نقطة.

وتربعت إسبانيا على عرش الكرة العالمية لتنهي عام 2025 في المركز الأول بالتصنيف متفوقة على الأرجنتين التي جاءت وصيفة، بينما حافظت فرنسا على المركز الثالث.

وتكتمل قائمة العشرة الكبار بوجود إنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا وكرواتيا على الترتيب، في ظل استقرار نسبي للمراكز الـ33 الأولى.

وخطف منتخب كوسوفو الأنظار كأكثر المنتخبات تطورا خلال الأشهر الـ12 الماضية، محققا قفزة هائلة بـ19 مركزا ليصل إلى المرتبة 80 عالميا.

وبنهاية هذا العام، حافظت أوروبا على هيمنتها في قائمة الـ50 الأوائل بـ26 منتخبا، تلتها أميركا الجنوبية وأفريقيا بـ7 منتخبات لكل منهما، وهذا يعكس خارطة القوى الكروية مع اقترابنا من تحديات عام 2026.