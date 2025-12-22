الجزائر ضد السودان بكأس أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان

الجزائر ضد السودان مواجهة مرتقبة بكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، نستعرض موعدها وقنوات البث الناقلة للمباراة والتشكيلتين المتوقعتين للمنتخبين.

تقام المباراة في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في كأس أفريقيا، بعد نحو أسبوعين من مواجهة سابقة بين المنتخب الثاني الجزائري ضد نظيره السوداني انتهت بالتعادل 0-0 في دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، وأقيمت على ملعب أحمد بن علي في قطر.

موعد مباراة الجزائر ضد السودان بكأس أمم أفريقيا 2025

تقام مباراة الجزائر ضد السودان في كأس أفريقيا يوم الأربعاء 24 ديسمبر الجاري على ملعب مولاي الحسن.

وتبدأ المباراة الساعة الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، الخامسة (17:00) بتوقيت السودان ومصر، السادسة (18:00) بتوقيت قطر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السودان ضد الجزائر

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث كأس أمم أفريقيا 2025، وتبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قنواتها التالية:

beIN Max 1 (تعليق حسن العيدروس)

beIN Max 2

beIN Max 3

تشكيل الجزائر المتوقع ضد السودان

ماندريا، آيت نوري، بن سبعيني، ماندي، عطال، زروقي، بن ناصر، بن طالب، عمورة، بونجاح، محرز.

تشكيل السودان المتوقع ضد الجزائر