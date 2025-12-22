الاتحاد ضد ناساف بدوري أبطال آسيا للنخبة.. الموعد والقنوات الناقلة

يسعى الاتحاد السعودي للعودة إلى طريق الانتصارات عندما يواجه ضيفه ناساف الأوزبكي، غدا الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/2025 لكرة القدم.

وكانت خسارة الاتحاد أمام الدحيل القطري في الجولة الخامسة قد تركته في المركز الثامن بقائمة ترتيب منطقة الغرب، في حين بقي ناساف في قاع الترتيب بعد تلقيه الخسارة الخامسة على التوالي.

وجاءت الخسارة أمام الدحيل بمثابة صدمة للاتحاد، الذي بدا كأنه قد تجاوز بدايته الصعبة بعدما حقق فوزين متتاليين عقب تعرضه لخسارتين متتاليتين في أول جولتين.

في المقابل، فإن أي خسارة جديدة لناساف ستعني نهاية آماله الضئيلة في التأهل، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأخيرة خارج أرضه في المنافسات القارية.

موعد مباراة الاتحاد ضد ناساف بدوري أبطال آسيا النخبة

يستضيف الاتحاد السعودي نظيره ناساف الأوزبكي، غدا الثلاثاء، على ملعب الإنماء، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وناساف

تملك شبكة "بي إن سبورتس" وكذلك قنوات الكأس الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026/2025، وستقوم بنقل المباريات عبر شاشتها.

الشبكة خصصت قناة beIN Sports 1 لبث المواجهة، كما يمكن متابعتها عبر قنوات الكأس.

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

الاتحاد يفتقد عوار

ويفتقد الاتحاد السعودي لخدمات نجمه الجزائري حسام عوار الذي تم استبعاده من منتخب بلاده المشارك في أمم أفريقيا بسبب الإصابة، لكن الفريق يمتلك نخبة من العناصر المميزة في جميع خطوطه، منهم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنيه نغولو كانتي وموسى ديابي والهولندي ستيفن بيرجوين والصربي رايكوفيتش.

ويتصدر الهلال السعودي ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 15 نقطة كاملة من 5 مباريات، مقابل 13 نقطة للوحدة الإماراتي، و11 لتراكتور الإيراني و10 لكل من الأهلي السعودي وشباب الأهلي الإماراتي و7 لكل من الدحيل والشارقة الإماراتي، و6 للاتحاد السعودي، و3 للغرافة، وبرصيد نقطتين للسد، ونقطة للشرطة العراقي، في حين لا يزال رصيد ناساف الأوزبكي خاليا من النقاط.