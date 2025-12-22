أسد الأطلس نائل العيناوي.. إنيستا ألهمه والبرازيل تنتظره

يسير نائل العيناوي دائما وراء شغفه، فقد فضل كرة القدم على التنس رغم أن ‍والده كان من أبرز ‍لاعبي العالم في رياضة المضرب. ترك الدوري الفرنسي، الذي تألق فيه مع لانس، لينتقل إلى روما الإيطالي حيث الانضباط الخططي الصارم، وقرر تمثيل بلد والده المغرب ليمثل أسود الأطلس في بطولة كبرى لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية.

نشأ نائل في كنف والده يونس، أحد أبرز لاعبي التنس في تاريخ المغرب والعرب، ⁠والذي بلغ المركز 14 في التصنيف العالمي عام 2003. لكنْ بينما تألق يونس في أرضيات التنس المختلفة، اختار ابنه المستطيل ​الأخضر، ليصبح أحد أكثر لاعبي الوسط الواعدين في أفريقيا.

وانضم اللاعب (24 عاما) إلى نادي ‍روما الإيطالي في يوليو/تموز بعد موسمين لافتين مع لانس.

وقال العيناوي لموقع روما الرسمي "لطالما أحببت كرة القدم أكثر من التنس، وكان والدي يشجعني على اتباع شغفي".

وأضاف نائل الذي يرتدي القميص رقم 8 مثل نجم برشلونة السابق أندريس إنيستا "منذ صغري كنت عاشقا لإنيستا، ‍هو أيضا قدوتي وملهمي. ⁠أحاول أن أكون بنفس إبداعه، خاصة وأن وظيفة لاعب الوسط تطورت كثيرا. هناك حاجة دائما للجمع بين العمل الدفاعي والهجومي".

العيناوي من نانسي إلى روما

وُلد العيناوي في مدينة نانسي الفرنسية، وتدرج في أكاديمية نادي نانسي قبل الانتقال إلى لانس عام 2023. وخاض 49 مباراة في الدوري الفرنسي، سجل خلالها 9 أهداف ليكتسب سمعة كلاعب وسط نشيط ومتعدد الأدوار.

وخطفه روما الصيف الماضي ويقول نائل إن متطلبات الكرة الإيطالية التكتيكية صقلت مستواه.

وأضاف لموقع النادي الإيطالي "كرة القدم الإيطالية مختلفة تماما عن الفرنسية. لا أعلم إن كنت سأحرز نفس عدد الأهداف، لكنني واثق ​أنني سأساعد الفريق حتى لو لم أسجل. الأرقام ليست الشيء الأكثر أهمية، بل أن ‌تبذل كل ما لديك".

أسد الأطلس يكشر عن أنيابه

انضم العيناوي لمنتخب المغرب الأول في وقت سابق من هذا العام، وخاض منذ ذلك الحين 7 مباريات دولية من بينها اللعب أساسيا في الفوز على جزر القمر يوم الأحد في مستهل مشوار بلاده بكأس الأمم الأفريقية المقامة في بلاده وأشاد المدرب وليد ‌الركراكي باجتهاده ونشاطه في خط الوسط.

ويتوقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حضورا قياسيا بعد الإنجاز التاريخي للمغرب ببلوغ قبل نهائي كأس العالم 2022.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن العيناوي قوله "قبل التفكير ‌في المونديال، أمامنا بطولة أكثر أهمية حاليا وهي كأس الأمم الأفريقية. تركيزنا منصب ⁠على الفوز بها لأنها تحمل قيمة كبيرة بالنسبة للجماهير المغربية".

وسيلعب منتخب المغرب بعد ذلك مع زامبيا ومالي.

العين على البرازيل ومونديال 2026

أضفت قرعة كأس العالم مزيدا من الإثارة على العيناوي، إذ سيواجه المغرب منتخب البرازيل في مستهل مشواره بالبطولة تليها مواجهة أسكتلندا وهاييتي.

وأضاف العيناوي لوسائل إعلام مغربية: "‌إنه حلم تحقق. مواجهة البرازيل في كأس العالم أمر تمنيته منذ الطفولة. أنا متحمس جدا لتلك المباراة".

ويعي نائل جيدا حجم التحدي المقبل قائلا "البرازيل تملك جيلا استثنائيا ولاعبين بمهارات فردية مذهلة. مجموعتنا صعبة أيضا بوجود أسكتلندا وهاييتي".

لكن طموحه يتجاوز كل ‍الحدود قائلا "الإنجاز التاريخي للمنتخب في مونديال قطر 2022 غير نظرة العالم إلى الكرة الأفريقية. ما بعد 2022 ليس كما قبله. المنتخبات الأفريقية باتت قادرة على الذهاب بعيدا ولم تعد تشارك فقط من أجل الظهور".