5 حراس مرمى مرشحين للتألق في كأس أمم أفريقيا 2025

لم يعد الاهتمام الإعلامي والشهرة حكرًا على المهاجمين في كرة القدم، بل خطف حراس المرمى بعضا منها بسبب تصدياتهم الحاسمة ودورهم الكبير في تحقيق البطولات لفرقهم، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية.

وفي اليوم الذي تنطلق فيه النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب حتى 18 يناير/كانون الثاني 2026، تتجه الأنظار إلى ما سيقدمه حراس المرمى لمنتخبات بلادهم، خاصة أولئك الذين يحملون صفة "النجومية المطلقة".

وتصب الترشيحات في خانة 5 حراس مرمى يُنتظر منهم أن يقدموا أداء كبيرا، وأن يقودوا منتخبات بلادهم إلى اعتلاء منصة التتويج، أو الذهاب -ما أمكن- إلى الأمتار الأخيرة من البطولة.

تاليا 5 حراس مرمى مرشحين للتألق في كأس أفريقيا 2025 بالمغرب:

1- المغربي ياسين بونو

يأتي حارس الهلال السعودي على رأس القائمة، خاصة بعد فوزه مؤخرا بجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي لعام 2025 المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كما أنه سيخوض البطولة على أرضه وبين جماهيره.

ويتمتع بونو (34 عاما) بهدوء وخبرة غير عاديين، وهو ما رفع آمال الجماهير المغربية أكثر بإمكانية التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخهم بعد الأول عام 1976.

واستقبلت شباك بونو 15 هدفا في 16 مباراة بجميع البطولات مع الهلال هذا الموسم، وخرج بشباك نظيفة من 6 مباريات.

2- المصري محمد الشناوي

تتجسد هيبة "الفراعنة" في الحارس المخضرم الشناوي (37 عاما)، الذي تُعد قوته البدنية وشخصيته القيادية عنصرين حاسمين في طموحات المنتخب لاستعادة العرش الأفريقي.

ويأمل المصريون في أن يقود الشناوي منتخب بلادهم للتتويج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى منذ عام 2010، تماما كما فعلها في 4 مناسبات سابقة في دوري أبطال أفريقيا مع ناديه الأهلي.

واهتزت شباك الشناوي 10 مرات في 13 مباراة بجميع البطولات مع الأهلي خلال الموسم الحالي، وحافظ على نظافتها في 5 منها.

3- الجنوب أفريقي رونوين ويليامز

يصل حارس مرمى ماميلودي صن داونز إلى هذه النسخة وهو في قمة مستواه الكروي، ساعيا إلى تكرار تألقه بعد أن أذهل العالم بتصدياته الحاسمة في ركلات الترجيح خلال النسخة الماضية، بعدما صد 4 ركلات أمام الرأس الأخضر في ربع النهائي.

ويملك يليامز (33 عاما) من الخبرة ما يكفي لقيادة منتخب بلاده للذهاب بعيدا في البطولة، خاصة أنه شارك مع صن داونز بكأس العالم للأندية الصيف الماضي.

واهتزت شباك ويليامز 11 مرة فقط في 20 مباراة مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي، وخرج بشباك نظيفة من 9 مباريات.

4- السنغالي إدوارد مندي

يملك منتخب "أسود التيرانغا" صمام أمان يتمثل في حارس مرمى أهلي جدة السعودي حاليا، وتشلسي السابق، الذي لا يزال يحتفظ بردود فعل سريعة من شأنها أن تقود السنغال إلى المجد القاري مرة أخرى.

وسبق لميندي (33 عاما) أن توج مع السنغال بكأس أفريقيا للمرة الأولى في نسخة عام 2021، كما حصد مع فريقه الحالي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي.

وخلال الموسم الحالي مع أهلي جدة، وصلت الكرة إلى شباك ميندي 20 مرة خلال 18 مباراة بجميع البطولات، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

5- النيجيري ستانلي نوابالي

رغم بعض الشكوك حول معاناته البدنية لكن لا يُمكن بأي حال استبعاد نوابالي الذي كان مفاجأة البطولة في النسخة الماضية 2023، ومنذ ذلك الوقت رسّخ نفسه كحارس أول للنسور الخضراء.

نوابالي (33 عاما) والذي يحرس مرمى شيبا يونايتد الجنوب أفريقي، يمنح وجوده الكثير من الثبات والهدوء الذي فقده المنتخب لسنوات عديدة.

واهتزت شباك نوابالي 20 مرة في 12 مباراة بجميع البطولات مع ناديه هذا الموسم، وحافظ على نظافتها في 3 فقط.