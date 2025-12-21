يوفنتوس يسقط روما بثنائية

حقق يوفنتوس فوزا مهما على حساب ضيفه روما، 2-صفر، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز وصل اليوفي للنقطة رقم 29 ليقلص الفارق مع فرق المربع الذهبي، ويحتل المركز الخامس بفارق نقطة عن روما (30) الذي يتواجد في المركز الرابع.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فابريغاس يشعل غضب جماهير السنغال قبل كأس أفريقيا

فابريغاس يشعل غضب جماهير السنغال قبل كأس أفريقيا list 2 of 2 هل ينتقل ليفاندوفسكي إلى ميلان في الميركاتو الشتوي؟ end of list

سجل فرانسيسكو كونسيساو هدف التقدم في الدقيقة 44، مستغلا عمل جماعي أكثر من رائع بتمريرة يلدز إلى كامبياسو الذي هيأها للقادم من الخلف كونسيساو ليسدد داخل شباك سفيلار بتسديدة أرضية.

وعزز يوفنتوس تقدمه بالهدف الثاني عبر لويس أوبيندا بالدقيقة 70، بعد عرضية زيغروفا من اليمين، قابلها ماكيني برأسية في المرمى تألق سفيلار في التصدي لها، لترتد إلى ماكيني مرة أخرى ويمررها إلى أوبيندا والمرمى خالي ويسكنها الشباك.