موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة للبث المباشر

يستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي مساء الاثنين في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويتطلع المنتخب المصري لبداية إيجابية في مستهل مشواره الأفريقي تمهد له الطريق لاستعادة اللعب الغائب عن خزائنه منذ عام 2010.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا

تقام المباراة الاثنين 22 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساء (21:00) بتوقيت المغرب والجزائر، العاشرة (22:00) بتوقيت مصر، الـ11 (23:00) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

beIN Max 1 وbeIN Max 2 وbeIN Max 3

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025:

(4-2-3-1):

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني

المحور: مروان عطية – حمدي فتحي

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش – أحمد مصطفى زيزو – محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد

تشكيلة زيمبابوي المتوقعة أمام مصر في كأس أمم أفريقيا 2025:

(4-3-3):

حراسة المرمى: إلفيس تشيبزيزي

خط الدفاع: جودنوس مورويرا – ديفاين لونجا – تينيدج هاديبي – أليك موديمو

خط الوسط: مارفيلوس ناكامبا – أندرو رينوموتا – بروسبير باديرا

خط الهجوم: ناوليدج موسونا – برينس دوبي – بيل أنتونيو.