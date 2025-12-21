مباراة الهلال والشارقة بأبطال آسيا للنخبة 2025.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة العربية والآسيوية قمة من العيار الثقيل تجمع بين الهلال السعودي ونظيره الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/2025.

وتكتسب هذه المباراة أهمية كبرى كونها تجمع بين متصدر المجموعة ونادٍ إماراتي طموح يسعى لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الهلال والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الشارقة الاثنين المقبل الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، على أرضية ملعب نادي الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

توقيت مباراة الهلال والشارقة في بعض الدول العربية:

السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة، والدوحة، وبغداد، وعمّان.

الثامنة مساء (20:00) بتوقيت أبو ظبي.

السادسة مساء (18:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشارقة

سيتم بث أحداث اللقاء عبر القنوات الرياضية التي تمتلك حقوق بث دوري أبطال آسيا للنخبة:

beIN SPORTS 2 HD

قنوات الكأس (Alkass 5 HD)

قنوات أبو ظبي الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

يدخل "الزعيم" الهلالي المباراة وهو يمر بفترة فنية ذهبية تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، حيث يتربع على قمة ترتيب مجموعة الغرب برصيد 15 نقطة (علامة كاملة من 5 مباريات)، مسجلا أقوى خط هجوم في البطولة.

في المقابل، يحتل نادي الشارقة المركز السابع برصيد 7 نقاط، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لعرقلة قطار الهلال وخطف نقاط ثمينة تعزز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

التشكيلة المتوقعة للهلال ضد الشارقة