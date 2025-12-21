مبابي يعادل رقما قياسيا وأسطوريا لرونالدو مع ريال مدريد

أنهى النجم الفرنسي كيليان مبابي عام 2025 بكتابة صفحة جديدة في سجل التاريخ مع نادي ريال مدريد، وبهدفه في شباك إشبيلية رفع المهاجم الشاب حصيلة أهدافه بقميص الملكي إلى 59 هدفا خلال العام التقويمي الجاري.

وهذا الإنجاز، الذي تحقق بالتزامن مع يوم عيد ميلاده، مكّن مبابي من معادلة الرقم القياسي الأسطوري المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوصفه أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع النادي الملكي في عام واحد، وهو الرقم الذي صمد منذ 2013.

وخاض مبابي 58 مباراة ليصل إلى هذا الرقم التهديفي الاستثنائي، حيث تضمنت حصيلته تسجيل هدفين في مباراة واحدة 11 مرة، و3 أهداف (هاتريك) أربع مرات، بالإضافة إلى تسجيله سوبر هاتريك (4 أهداف) في مناسبة واحدة.

وسجل مبابي 30 هدفا في النصف الثاني من الموسم الماضي ليواصل توهجه في الموسم الحالي متصدرا قائمة هدافي الدوري الإسباني بـ18 هدفا، وقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ9 أهداف، ومع إضافة هدفيه في كأس ملك إسبانيا يرتفع رصيده في الموسم الجاري وحده إلى 29 هدفا.

وعقب المباراة، أعرب مبابي (27 عاما) عن سعادته الغامرة، واصفا اليوم بالاستثنائي كونه تزامن مع ذكرى ميلاده، مشيرا إلى أن اللعب بقميص نادي أحلامه في هذا التاريخ كان حلما يراوده منذ الطفولة، وأكد أن الأولوية كانت لضمان الفوز لإنهاء العام بشكل إيجابي، معتبرا تحطيم رقم كريستيانو رونالدو أمرا مذهلا، خاصة وأن النجم البرتغالي يمثل قدوته والمرجع التاريخي الأول للنادي.

ووجّه مبابي تحية خاصة لرونالدو، مثمنا نصائحه الدائمة له بشأن التأقلم في العاصمة الإسبانية.

وفيما يخص أداء الفريق، أقر مبابي بالصعوبات التي واجهها ريال مدريد في الجولات الأخيرة من الدوري، مشددا على أهمية العودة إلى سكة الانتصارات قبل فترة التوقف الشتوية.

ولم يخل احتفال مبابي بهدفه التاريخي من لمسة وفاء، حيث اختار الاحتفال على طريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة، مهديا الإنجاز لصديقه وقدوته وللمشجعين.

وكان مبابي نال في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي جائزة الحذاء الذهبي الأولى في مسيرته لكونه الهداف الأول في القارة الأوروبية للموسم الماضي برصيد 31 هدفا في الدوري الإسباني.